Pour la première fois en 2020, « L'argus » publie le classement des dix plus gros distributeurs de la marque DS Automobiles en France sur la base des ventes de 2019. Le groupe Midi Auto (Hory), qui est également le premier distributeur Citroën, se positionne à la première place avec un volume de 1 164 voitures écoulées. Il devance Priod et Bernard. Sans grande surprise, on retrouve dans le top 10 DS les mêmes opérateurs que dans celui consacré à la marque aux chevrons.



150 voitures neuves vendues par une concession DS en moyenne

Les dix plus gros distributeurs DS ont commercialisé 7 955 voitures en 2019, représentant une part de 29,4% des immatriculations totales de la marque en France. L'an passé, une concession DS commercialisait en moyenne 150 voitures neuves.

Au 1er janvier 2020, le réseau de la marque dénombrait 162 points de vente dans l'Hexagone, animés par 70 opérateurs (dont PSA Retail).



