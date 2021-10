Comme en 2018, le groupe Hess est celui qui a commercialisé le plus de voitures neuves des marques Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth (qui n'est pas une marque officiellement) et Fiat Professional en France. Il devance la filiale du constructeur, FCA Motor Village (qui n'apparaissait pas dans le classement communiqué par le groupe l'an passé) et David Gerbier. Un nouvel opérateur fait son entrée dans ce classement : Autodefi, dirigé par Eric Perret. Les groupes Saussereau et Fournier n'y figurent plus.

Au total, le top 10 a cumulé 34 444 voitures neuves en 2019, en hausse de 1,1 % par rapport au volume du top 10 de l'an passé. Il a pesé une part de 27,2 % des immatriculations du groupe FCA en France.

639 voitures neuves vendues en moyenne pour une concession FCA

Fiat (groupe FCA) Part dans les ventes de la marque 27,2% en 2019 Hess Strasbourg, Mulhouse, Belfort, Besançon, Dijon, Saint-Étienne, Haguenau, Huningue. 5 816 ventes FCA Motor Village Boulogne-Billancourt, Lille, Lyon, Le Cannet 5 685 David Gerbier Nancy, Gex, Annecy, Thonon, Chambéry, Annemasse, Bourgoin-Jallieu, Vichy, Clermont-Ferrand, Mende 4 068 Sipa Toulouse, Bordeaux, La Teste, Libourne 3 977 Rouyer Tours, Angers, Cholet, Limoges, Poitiers, Angoulême, La Roche-sur-Yon, Château d'Olonne 3 728 Koala (Raguin) Montpellier, Alès, Nîmes, Béziers, Narbonne. 3 453 Tressol Chabrier Perpignan, Carcassonne, Toulon, Montpellier 2 461 Nation Paris 12, Morangis, Antony, Chennevières-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Créteil Creil, Chelles 2 005 Neubauer Neuilly, Levallois-Perret, Paris 15, Saint-Denis 1 773 Autodefi (Perret) Pau, Lescar, Orthez, Bayonne, Dax et Mont-de-Marsan 1 478 Total 34 444

L'an passé, une concession distribuant les marques du groupe FCA affichaitet vendait 639 voitures neuves en moyenne. L'activité VN représente 57,9 % du chiffre d'affaires, suivie par le business occasion (26,5 %) et les pièces de rechange (10,1 %).