Ford Part dans les ventes de la marque 47,6% en 2019

(34,2% en 2014) Maurin Fréjus, Toulon, Draguignan, Nîmes, Avignon, Carpentras, Orange, Ales, Gap, Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Annecy, Chambéry, Sallanches, Annemasse, Albertville, Thonon-les-Bains, Gex, Aix-en-Provence, Marseille, Vitrolles 11 620 DMD Angers, Cholet, Saumur, Nantes, Rezé, Saint-Nazaire, Rennes, Saint-Malo, Dinan, Saint-Brieuc, Vannes, Pontivy, Brest, Quimper 6 223 Parot Brive-la-Gaillarde, Tulle, Sarlat, Périgueux, Bergerac, Libourne, Langon, Cahors, Angoulême, Châteauroux, Limoges, Morangis, Etampes, Brétigny-sur-Orge, Orsay 5 729 Emil Frey France Vitry-sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés, Bagneux, Meaux, Arras, Béthune, Cambrai, Nanterre, Coignières, Maubeuge, Valenciennes, Douai, Lens, Charleville 5 631 Grim Bayonne, Dax, Béziers, Montpellier, Rodez, Aurillac, Valence 5094 Bymycar Grenoble, Voiron, Nice, Cannes, Vénissieux, Limonest, Bourgoin-Jallieu 4 867 Priod Boulogne-Billancourt, Strasbourg, Haguenau, Saverne, Sélestat, Aulnay-Sous-Bois, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Chelles 4023 Lagasse Albi, Castres, Toulouse, Saint-Gaudens, Lannemezan, Muret, Foix Pamiers 3 706 Amplitude Dijon, Beaune, Orléans, Bourges, Nevers, Montargis, Gien, Troyes, Chaumont, Auxerre, Sens 3452 Dugardin Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, Saint-Omer, Armentières, Lys-lez-Lannoy, Lille 2 787 Total 53 132

Plus gros distributeur Nissan et Suzuki en France, le groupe Maurin occupe aussi la première place dans le top 10 de la marque Ford. Il devance les groupes DMD et Parot. Ce dernier a cédé en 2019 plusieurs affaires (Bourges et Orléans) au groupe Amplitude, qui pointe en 9position du classement. Au total, en 2019,VP et VUL (chiffres 2018 non communiqués par le constructeur), qui représentant une part de 47,6 % des immatriculations de la marque en France.Au 1janvier 2020, le réseau Ford dénombrait 232 concessions en France, animées par 59 investisseurs. Une concession a venduA LIRE. Le top 10 des groupes de distribution par marque automobile en France