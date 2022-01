Basé à Paris, le groupe Japauto a été le plus gros distributeur de voitures neuves Honda en France sur l'exercice 2019 (comme en 2018). Il devance Sport Auto et Cavallari, qui composaient également le podium l'an passé. Deux opérateurs font leur entrée dans le classement : Vulcain et Slavi. Ils remplacement les groupes Verbaere et Labège Auto Sport. En 2019, le top 10 Honda a commercialisé 2 871 voitures neuves (-4,4%), pesant une part de 35% des immatriculations de la marque nippone en France. Dans ce classement, il est à noter que seul Vulcain fait partie du top 100 des groupes de distribution.



89 voitures vendues en moyenne pour une concession Honda

L'an passé, une concession Honda enregistrait un chiffre d'affaires moyen de 5,3 millions d'euros et commercialisait 89 voitures neuves. L'activité VN pesait 45,7% du CA, suivie par l'occasion (26,3%) et les pièces de rechange (10,9%).

Au 1er janvier 2020, le réseau de la marque s'appuyait sur 101 points de vente en France et 67 investisseurs.

Honda Part dans les ventes de la marque 35% en 2019

(36,6% en 2014) Japauto Paris 586 Sport Auto Rennes, Quimper, Lorient, Vannes, Saint-Malo 427 Cavallari Nice, Cannes, Monaco 388 Labege Toulouse, Montauban 256 Courtois Chambourcy, Pontoise 246 Capel Montpellier, Nîmes 226 Slavi Bayonne, Pau, Mont-de-Marsan 189 Vulcain Paris, Lyon, Clermont-Ferrand 186 Autosport Angers, Cholet, La Roche-sur-Yon, Poitiers 185 Garage du Clos Monthléry, Villebon 182 Total 2 871

