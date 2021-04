Contrairement à l’an passé, où nous avions publié deux classements distincts pour Jaguar et Land Rover, le constructeur a communiqué cette année un top 10 unique pour les deux marques. Avec plus de 1 000 unités commercialisées, Emil Frey France occupe la première place de ce classement. Le groupe Duffort arrive en deuxième position, devant le groupe Real.A noter que le groupe Rey, qui figurait parmi les principaux distributeurs Jaguar en 2018 (Annecy, Annemasse et Grenoble), va céder ses affaires au groupe Pautric