Comme l'an passé, le groupe Jaguar Land Rover nous a communiqué un classement commun aux deux marques. Emil Frey en reste le premier distributeur en France, loin devant les groupes Cloppenburg et Duffort. Deux changements sont à noter cette année : l'entrée des groupes Sofagest et Mapauto, qui remplacent Hess et DMD. Au total, le top 10 Jaguar Land Rover a commercialisé 5 999 voitures neuves en 2019 (-0,2%), soit la moitié des immatriculations des deux marques en France (49,4%).

160 voitures vendues en moyenne dans une affaire Jaguar Land Rover

En 2019, une concession Jaguar Land Rover engrangeait en moyenne un chiffre d'affaires de 16,4 millions d'euros et commercialisait 160 voitures neuves. L'activité VN pesait 61% du CA, suivie par l'occasion (25%) et le business pièces de rechange (9%).