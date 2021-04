Le groupe Vulcain s’est hissé à la première place du classement des principaux distributeurs Kia en France avec un volume de 1 700 unités en 2018 (3l’an passé). Premier en 2017, le groupe Aubery descend à la quatrième place, devancé cette année par les groupes Nord West Auto (groupe Saint-Clair) et Priod. Ce dernier ne figurait pas ce top 10 l’an passé et doit cette incursion au rachat des concessions du groupe Eurauto . A noter que les trois premiers opérateurs se tiennent dans un mouchoir de poche.Autres rentrants en 2018 : les groupes GCA et Andreani, tandis que Vilaseca et Amplitude sortent du classement. Ce dernier devrait toutefois y retrouver sa place l’an prochain suite à la reprise des concessions Kia de Garges-Lès-Gonesse (95), Saint-Maximin (60), Noisy-le-Sec (93) et Compiègne (60).Le volume du top 10 Kia a progressé de 18,4% en 2018 par rapport à celui de 2017.