Le groupe Vulcain a conforté en 2019 sa position de plus gros distributeur Kia en France, avec la reprise l'an passé des concessions de Vienne, Bourgoin-Jallieu et Annecy au groupe Davi Autos. En 2020, la deuxième place est occupée par Eden Auto, qui s'était renforcé avec le rachat des sites du groupe Pigeon. Le groupe Priod complète le podium. On notera également l'entrée du groupe Car Avenue, qui fait suite à la reprise du groupe Andreani, ainsi qu'Amplitude, qui s’est développé avec Kia en 2019 dans les villes de Garges-Lès-Gonesse, Saint-Maximin, Noisy-le-Sec et Compiègne.



Un tiers des ventes de Kia en France réalisé par le top 10

Le top 10 a cumulé un volume de 15 273 voitures neuves en 2019, soit une progression de 32,6% par rapport au top 10 de l’an passé. Il a représenté un tiers des ventes de la marque Kia en France (33,8%).

L’an passé, une concession Kia affichait un chiffre d’affaires moyen de 14,7 millions d’euros et commercialisait 244 voitures neuves. Au premier janvier 2020, le réseau de la marque coréenne en France s’appuyait sur 244 points de vente et 109 investisseurs.



