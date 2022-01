[Article mis à jour le 10 septembre 2020]



Comme l'an passé, Mercedes-Benz n'a pas souhaité répondre à notre sollicitation, « afin de ne pas froisser les opérateurs privés ». Nous sommes cependant parvenus à publier un top 10 des principaux distributeurs de la marque, sur la base des informations récoltées directement auprès des groupes de distribution ou communiquées par ces derniers.

395 véhicules vendus en moyenne pour une concession Mercedes-Benz

Avec un volume de 3 900 unités commercialisées en 2019,(2en 2017), suivi de près par RCM (1er en 2017) et Chopard (5). Ce dernier, qui vient d'acter en septembre l'acquisition du groupe Etoile 90 (2 500 voitures neuves), devrait se hisser à la première place du top 10 sur l'année 2020.A LIRE. Chopard va reprendre les sites Mercedes-Benz de Jean-Claude Bernard

En 2019, une concession Mercedes-Benz dégageait un chiffre d'affaires moyen de 32,2 millions d'euros et commercialisait 395 véhicules neufs (voitures et utilitaires). L'activité VN pesait le gros du CA (51%), devant l'occasion (34%) et les pièces de rechange (8%).



Au 1er janvier 2020, le réseau Mercedes-Benz dénombrait 161 points de vente animés par 36 investisseurs.