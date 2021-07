Avec un total de 2 288 voitures neuves vendues en 2019, le top 10 du réseau de distribution Mitsubishi a pesé une part de 25,5 % des immatriculations de la marque en France. Ce volume a augmenté de 23,7 % par rapport au cumul du top 10 en 2018. Une concession commercialise en moyenne 76 voitures neuves par an.

Quatre changements d'opérateurs dans le top 10

Le groupe Mont Blanc Automobiles, qui représente la marque nippone depuis 1979*, reste le plus important distributeur Mitsubishi, devant Tressol-Chabrier et JFC. Plusieurs changements sont à relever par rapport au classement de l'année passée. Ainsi, les groupes. A l'inverse, les sociétés Rallet, Sud Loire Autos, Verbaere et Barge n'y apparaissent plus.

Mitsubishi a ouvert huit nouvelles concessions au premier semestre de 2020 et six nouveaux opérateurs ont fait leur entrée dans le réseau. Ce dernier compte actuellement un peu plus de 100 investisseurs. Malgré le renforcement du maillage amorcé en 2019, destiné à accompagner les ambitions de croissance de la marque, le constructeur nippon ne semble plus faire de l'Europe une priorité, si l'on en croit le communiqué diffusé fin juillet.

Mitsubishi Part dans les ventes de la marque 25,5% en 2019

(39% en 2014) Mont Blanc Automobiles (Gonguet) Annecy, Chambéry, Annemasse, Valence, Sallanches 393 Tressol-Chabrier Béziers, Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Montpellier 353 JFC Rouen, Le Havre, Caen, Evreux 274 Rognoni Bastia, Ajaccio 191 Daniel Meaux 191 Théobald Nancy, Thionville, Sarreguemines 185 Havard Noisiel 180 Baldassari Toulon, Fréjus 176 GCA (Gaist) Rennes, Nantes 176 Delahaye Toulouse Sud 169 Total 2288

A LIRE. Mitsubishi va arrêter l'importation de SUV en Europe en septembre 2020 (*) Dans le prochain numéro de L'argus Pro (à paraître le 10 septembre 2020), une saga sera consacrée au groupe Mont Blanc Automobiles.