Le top 10 Opel a écoulé un total de 24 306 voitures neuves en 2019, soit un volume en hausse de 0,8% par rapport à celui du top 10 de l'an passé (les immatriculations de la marque avaient reculé de 6,6% en France en 2019). Le groupe Dubreuil conserve la première place du classement devant Vulcain. Amplitude grimpe sur la troisième marche du podium (Priod en descend), grâce à l'acquisition en début d'année 2019 des concessions Opel de Meaux et de Lognes (77).

Chiffre d'affaires moyen de 14,2M€ pour une concession Opel

Opel Part dans les ventes de la marque 32,7% en 2019

(24,2% en 2014) Dubreuil Angers, Cholet, La Roche-sur-Yon, Bressuire, Challans, Le Château-d’Olonne, Nantes, Saint-Nazaire, Rennes, Laval, Chartres, Dreux. 4 896 ventes Vulcain Vénissieux, Lyon, Caluire, Bourgoin-Jallieu, Vienne, Clermont-Ferrand, Paris 17 2 636 Amplitude Auxerre, Sens, Melun, Corbeil-Essonnes, Fontainebleau, Meaux, Lognes, Troyes, Chaumont 2 436 Priod Nanterre, Dunkerque, Lille, Tourcoing, Villeneuve-d’Ascq, Valenciennes 2 427 Car Avenue Colmar, Mulhouse, Rosheim, Selestat, Saverne, Strasbourg, Haguenau, Sarreguemines 2 287 Gibaud Angoulême, Cognac, Limoges, Châteauroux, Gueret, Poitiers, Châtellerault, Saintes, Royan 2 239 Tressol Chabrier Béziers, Carcassonne, Narbonne, Perpignan, Toulon 2 015 Hess Belfort, Besançon, Dijon, Beaune, Metz, Thionville 1 940 Lempereur Arras, Béthune, Bruay-la-Buissière, Courrières, Douai, Lens 1 739 Eden Auto Bordeaux, La Teste-de-Buch, Libourne, Villenave-d’Ornon, Langon 1 691 Total 24 306

Dans le classement, Eden Auto remplace le groupe Pigeon et Car Avenue Andreani. Tressol-Chabrier y fait son entrée cette année tandis qu' Emil Frey France n'y apparait plus.A LIRE. Tressol-Chabrier convoite les affaires Opel de Jean-Louis Vergnet En 2019, une concession de la marque Opel représentait(voitures particulières et utilitaires). Le business VN pesait en moyenne 53% du CA, suivi de l'activité occasion (30%) et des pièces de rechange (11%).Au 1er janvier 2020, le réseau de la marque allemande dénombrait un total de