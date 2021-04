Aucun changement n'a été observé dans le top 10 de la marque Peugeot entre 2018 et 2019. Emil Frey France en reste le principal distributeur en France, loin devant les groupes Chopard (2e) et Gemy (3e). Les dix principaux opérateurs Peugeot ont cumulé un total de 163 094 voitures neuves en 2019, soit une légère hausse de 0,4 % par rapport à 2018. Ils ont représenté un peu plus d'un tiers (35,1 %) des immatriculations totales de la marque au lion en France.

69 investisseurs Peugeot en France au 1er janvier 2020

Peugeot Part dans les ventes de la marque 35,1% en 2019

(28,6% en 2014) Emil Frey France Beauvais, Compiègne, Creil, Angoulême, Châteauroux, Châtellerault, Niort, Poitiers, Tours, Blois, Vendôme, Romorantin, Morlaix, Aix-en-Provence, Avignon, Romans, Salon-de-Provence, Valence, Bayonne, Béziers, Clermont-Ferrand, La Teste, Montluçon, Pau, Sète, Vichy. 39 705 ventes Chopard Besançon, Vesoul, Pontarlier, Dole, Chaumont, Salins-les-Bains, Dijon, Beaune, Aubenas, Manosque, Carpentras, Brignoles, Orange, Gap, Montélimar, Vienne, Givors, Voiron, Le Puy, Antibes, Cannes, Nice. 23 817 Gemy Angers, Châteaubriant, Fougères, Laval, Lorient, Pontivy, Saint-Brieuc, Saumur, Dinan, Vannes, Vitré, Draguignan, Fréjus, Hyères, La Seyne, Toulon. 18 031 Dubreuil Challans, Cholet, Cognac, Fontenay-le-Comte, La-Ferté-Bernard, La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Le Mans, les Sables, Royan, Saintes, Tonnay, La Baule, Redon, Saint-Nazaire, Périgueux, Bergerac. 17 345 Mary + Mary-Tuppin Avranches, Bayeux, Caen, Cherbourg, Coutances, Deauville, Granville, Lisieux, Saint-Lô, Viré, Berck-sur-Mer, Abbeville, Amiens, Soissons, Saint-Quentin, Tergnier, Noyon. 14 449 Bernard Albertville, Annecy, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Chambéry, Grenoble. 12 172 Gueudet Avon, Brie-Comte-Robert, Chelles, Corbeil-Essonnes, Montévrain, Meaux, Melun, Nemours, Noisy-le-Grand, Villeparisis. 10 201 Car Avenue Longwy, Yutz, Saint-Avold, Sarreguemines, Metz, Briey, Pont-à-Mousson, Sarrebourg, Toul, Nancy. 9 755 Bernier Orléans, Châteaudun, Etampes, Les Ulis, Montargis, Juvisy-sur-Orge. 9 075 Sofida Béthune, Calais, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer, Dunkerque, Armentières, Douai, Hazebrouck. 8 544 Total 163 094

Dans ce classement,: Emil Frey France, Gueudet, Bernard, Car Avenue et Chopard. Par ailleurs, cinq opérateurs se positionnent à la fois dans le top 10 de Peugeot et dans celui de Citroën : Emil Frey France, Bernard, Car Avenue, Gemy et Chopard.En 2019,une concession Peugeot commercialisait en moyenne 1 110 véhicules neufs (voitures particulières et utilitaires).Au 1janvier 2020, le réseau dénombrait 277 points de vente principaux animés par 69 investisseurs.