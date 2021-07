Seat France nous a communiqué un top 10 des groupes pour l'année 2019 sans faire apparaître les volumes de ventes de chacun d'entre eux (comme pour l'ensemble des marques du groupe Volkswagen). Jean Lain conserve la première place du classement et devance la filiale Volkswagen Group Retail France (VGRF) et le groupe De Boussac.

Trois changements sont à relever par rapport au top 10 publié l'an passé : l'entrée des groupes Ravon, PLD (Leydet) et Jean Rouyer, qui remplacent la filiale de Volkswagen Group France (VGF), Sguera et Passion Automobiles.



A LIRE. Les derniers mouvements dans le réseau de distribution Seat

85 investisseurs dans le réseau de distribution Seat

Seat Part dans les ventes de la marque 27,6% en 2014 28,6% en 2018*

(27,6% en 2014) Jean Lain Chambéry, Annecy, Voiron, Annemasse, Albertville, Grenoble, Cluses, Thonon-les-Bains Volkswagen Group Retail France Rennes, Amiens, Nantes, Nancy, Metz, Villers-Cotterêts De Boussac Bordeaux, Toulouse Bymycar Lyon, Villefranche-sur-Saône, Vénissieux Verbaere Lille, Villeneuve-d'Ascq, Valenciennes Jeannin Auxerre, Melun, Troyes, Meaux Ravon Le Puy-en-Velay, Saint-Etienne, Roanne, Clermont-Ferrand Atlantico Corbeil-Essonnes, Etampes, Paray-Vieille-Poste, Sainte-Geneviève-des-Bois PLD (Leydet) Aix-en-Provence, Salon-de-Provence Jean Rouyer Nantes, Cholet, Mouilleron-le-Captif, Fontenay-le-Comte *Volume des ventes non communiqué par les marques du groupe Volkswagen

En 2019, une concession Seat vendait en moyenne 196 voitures neuves. Au 1janvier 2020, le réseau dénombraitA LIRE. Le top 10 des groupes de distribution par marque automobile en France