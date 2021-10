Le top 10 des plus gros distributeurs de voitures Toyota en 2019 a cumulé 61 539 ventes, soit une progression de 11,4 % par rapport au volume du top 10 de l'année précédente. Le réseau Toyota est l'un des plus concentrés de France, avec un top 10 qui a représenté une part de 55,8 % des immatriculations de la marque en France (contre 52,5 % en 2018). Les deux premiers opérateurs, GCA (Gaist) et RCM (Chabot), ont pesé à eux deux un quart de ces immatriculations. Le groupe Team Colin complète le podium.



A LIRE. Le top 10 des groupes de distribution par marque automobile en France

Maurin et Eden Auto entrent dans le top 10 Toyota

Deux changements sont à relever dans ce classement 2020 : l'entrée de deux gros opérateurs, Maurin (7e) et Eden Auto (10e), qui avaient tous deux repris des affaires Toyota à David Gerbier en 2019, tandis que Bernier et Degenève n'y figurent plus cette année.

En 2019, une concession Toyota affichait un chiffre d’affaires moyen de 23,5 millions d’euros (+ 7,4 %). L’activité voitures neuves pesait une part de 60 % de ce CA, suivie par l’occasion (26 %) et les pièces de rechange (9 %). Un point de vente de la marque commercialisait en moyenne 418 voitures neuves.