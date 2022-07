Pour cette enquête, Volkswagen Group n'a pas souhaité communiquer cette année les volumes des principaux distributeurs de l'ensemble de ses marques (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda). Cependant, il nous a livré, pour chacune, un top 10 des principaux opérateurs (mais sans les chiffres).



Pour la marque Volkswagen, comme pour Audi d’ailleurs, le plus gros distributeur de voitures neuves se nomme Volkswagen Group Retail France (VGRF), soit la filiale détenue par Porsche Holding. En 2018, elle avait commercialisé 11 491 voitures neuves en France. A la deuxième place, on retrouve le groupe By My Car (7 537 unités en 2018), suivi par Jean Lain (5 110). A noter que le podium est identique pour les marques Volkswagen, Audi et Skoda.



Cobredia dans le top 10 de Volkswagen

Un seul changement est à relever dans ce top 10 par rapport à celui de l'année 2018 : l’entrée du groupe Cobredia (8e), qui avait repris la concession de Quimper (29) l’an passé, et la sortie de la filiale de Volkswagen Group France (VGF).



Volkswagen Part dans les ventes de la marque 28,1% en2014

(30,6% en 2018*) VGRF Paris, Nantes, Rennes,

Clermont-Ferrand, Metz,

Nancy, Lille, Villeneuve-d'Ascq, Béthune, Abbeville, Vichy Bymycar Avignon, Lyon, Dijon,

Saint-Étienne, Bourgoin-Jallieu, Epinal Jean Lain Annemasse, Chambéry,

Annecy, Grenoble, Cessy,

Voiron, Sallanches, Alberville DBF Toulouse, Montpellier. Jean Rouyer Bordeaux, La Roche-sur-

Yon, Cholet, Saint-Nazaire. Emil Frey France Reims, Château-Thierry, Angoulême, Charleville-Mézières, Poitiers, Vikings Rouen, Dieppe, Fécamp, Saint-Lô, Deauville, Cherbourg. Cobredia Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp, Lannion, Quimper, Brest, Landerneau, Morlaix, Lorient, Pontivy PLD Aix-en-Provence,

Marignane, Marseille,

Salon-de-Provence, Martigues, Gardanne LS Group Rueil-Malmaison, Mantes-la-Ville, Chambourcy, Chartres, Châteaudun, Saint-Cloud *Volume des ventes non communiqué par les marques du groupe Volkswagen