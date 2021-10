Les dix plus gros distributeurs Volvo ont commercialisé 8 658 voitures neuves en 2019 (+ 1,2 %), représentant une part de 39,6 % des immatriculations totales de la marque en France. Le groupe Priod conserve sa première place, devant ABVV Automobiles (3e l'an passé), qui vient d’ouvrir sa nouvelle concession à Roissy-en-France (95), et Vulcain, qui descend d'une marche. Le groupe Lelaid, dont les concessions ont été rachetées par Maurin, ne figure plus dans ce classement. A l'inverse, le groupe Pemzec y fait son entrée.



1,6 % de rentabilité pour le réseau Volvo en 2019

En 2019, une concession Volvo affichait un chiffre d'affaires moyen de 20,6 millions d'euros et commercialisait 258 voitures neuves (moyenne par contrat). L'activité des voitures neuves représentait 64,2 % du chiffre d'affaires, le véhicule d'occasion, 23,5 % et les pièces de rechange, 7,8 %. La rentabilité du réseau avait été l'une des plus élevées l'an passé en France, avec 1,6 %.

(45% en 2014) Priod Buchelay, La Garenne Colombes, Maurepas, Neuilly-sur-Seine, Paris, Port-Marly, Versailles 1 777 ABVV Automobiles Chantilly, Épinay-sur-Seine, Gonesse, Saint-Ouen-l'Aumône 1 128 Vulcain Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Vénissieux, Vienne, Villefranche-sur-Saône 864 Sofilio (Lionel Rouyer) Angers, Cholet, Saumur, Nantes, Saint-Nazaire, Tours 845 Elysée Automobiles Fontainebleau, Chennevières-sur-Marne, Paris, Montévrain, Vert-Saint-Denis 835 Maurin Toulon, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon 787 Duffort Les Ulis, Montrouge, Chartres, Orléans 691 Pemzec Brest, Quimper, Vannes, Lorient, Redon 602 Sipa Toulouse, Bordeaux Lormont, Bordeaux Mérignac, Pau 569 Hess Metz, Strasbourg 560 Total 8 658

