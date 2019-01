2018 Modèle Volume %Var 1 CLIO 393 565 -3,4 2 MEGANE 338 161 -7,2 3 C3 180 696 +2,1 4 C4 166 377 +1,0 5 206 159 265 -11,0 6 GOLF 156 945 -2,8 7 TWINGO 151 568 -5,5 8 308 131 601 +15,8 9 208 113 657 +22,0 10 POLO 105 113 +2,1 11 207 102 113 -1,6 12 307 89 249 -12,1 13 3008 77 248 +6,9 14 CAPTUR 74 706 +22,5 15 FIESTA 68 794 -4,2 16 CORSA 65 676 -5,0 17 XSARA 64 279 -18,8 18 SERIE 3 63 291 -10,8 19 500 59 291 +9,8 20 2008 58 587 +20,5

En 2018, le marché de l’occasion français a été principalement porté par les véhicules immatriculés il y a moins de cinq ans. Au global, la Renault Clio est la voiture la plus vendue en occasion en France, devant la Renault Megane. On retrouve évidemment dans ce top 20 quelques vieux modèles, qui se revendent principalement entre particuliers. Malgré la chute de ses ventes (-11%), la Peugeot 206 reste un best-seller (5position), de même que les 207 et 307. La Citroën Xsara se maintient dans ce classement malgré des immatriculations en forte chute (-18,8%).Si l’on isole les véhicules récents immatriculés il y a moins d’1 an, les positions s’inversent puisque c’est la Renault Megane qui se positionne en haut du classement, devant la Clio. Le Captur, qui a enregistré l’une des plus fortes progressions l’an passé, complète le podium. La gamme Peugeot séduit également en occasion puisque la marque place quatre modèles dans les dix premières places.

Top 20 des véhicules d’occasion âgés de moins de 1 an en 2018