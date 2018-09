Les résultats d’Autodis Group (Autodistribution) sont au beau fixe. Le spécialiste indépendant de la pièce détachée a vu son chiffre d’affaires bondir deLe groupe attribue cette augmentation « à l’intégration réussie des acquisitions réalisées en 2017 et 2018 mais également à une croissance organique soutenue du chiffre d’affaires de 4,2 % par rapport à 2017 ».En 2018, sa filiale Autodis Italia a repris les activités des distributeurs de pièces détachées Sarco, FGL et G-Group , représentant un chiffre d’affaires cumulé d’environ 190 M€. En juin dernier, Autodis Group a également acquis la société Geevers Auto Parts , un distributeur indépendant de pièces de carrosserie multimarques présent au Benelux.« L’activité en croissance du premier semestre 2018, combinée à des initiatives d’excellence opérationnelle, ont permis de générer un niveau d’EBITDA ajusté de 65,9 M€, en augmentation de 13,4 % comparé au premier semestre 2017 », poursuit le groupe.Présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Italie, Autodis Group a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 milliard d’euros. En prenant en compte l’activité de l’ensemble de ses enseignes, son chiffre d’affaires s’élève à 1,9 milliard d’euros.