Belgique (3,2%, la part de marché ECV)

Bulgarie (0,6%)

Chypre (nc)

Danemark (4,2%)

Lettonie (0,5%)

Lituanie (0,4%)

Malta (nc)

Plusieurs pays dans le sillage de la France

[Article mis à jour le 11 septembre 2020] L'Association des constructeurs automobiles européens a publié une carte d'Europe qui distingue les pays qui proposent des incitations pour l'achat de véhicules électrifiés (100% électrique et PHEV), au nombre de 20, et ceux qui n'en proposent pas (7).[Mise à jour le 10 juillet 2020] L'Espagne a introduit son plan baptisé Renove 2020, un programme d'aide à l'achat de voitures neuves ainsi que d'occasions (voitures particulières et utilitaires), doté de 250 millions d'euros. Pour les particuliers, l'aide peut atteindre jusqu'à 4 500€ pour l'achat d'un véhicule zéro émission (et selon le revenu et le profil de la voiture mise au rebut par l'acheteur).

A travers le plan de soutien automobile dévoilé le mercredi 26 mai 2020, la France a été le premier pays européen à introduire un dispositif d’aides pour relancer les ventes de voitures, à travers une prime à la conversion et des bonus écologiques élargis, accessibles depuis le 2 juin. L’Allemagne, dont les ventes automobiles neuves se sont écroulées de 50% en mai, a annoncé début juin la mise en place d’un plan de relance de 130 milliards d'euros destiné à stimuler l'économie du pays.

Pour le secteur auto, ce plan comprend la réduction de la TVA ainsi que le doublement de la prime à l'achat d'un véhicule électrique, qui passe de 3 000 à 6 000 euros. L’idée d’une prime à l’achat de véhicules diesels ou à essence à faibles émissions, défendue notamment par la fédération de l’industrie automobile (VDA), a en revanche été rejetée.



A LIRE. L'Allemagne double son bonus écologique dans son plan de relance

Des aides pour les véhicules thermiques

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson pourrait dévoiler les grandes lignes de son plan le 6 juillet. Les médias britanniques évoquent la mise en placepour l’achat d’un véhicule électrique, contre la mise au rebut d’un modèle à essence ou diesel.

En Espagne, selon le journal "La Tribuna de Autmocion", le chef du gouvernement Pedro Sanchez prévoit de lancer un plan d’un montant de près de 300 millions d'euros pour soutenir les ventes de voitures, et ce quelle que soit l’énergie. Cette aide, qui devrait être approuvée le 16 juin, pourrait également comprendre les véhicules commerciaux, industriels et les bus, « afin de rénover le parc en faveur de véhicules plus propres et plus sûrs ». Pour rappel, le plan Pive, introduit en 2012 et stoppé en juillet 2016, avait donné un véritable coup de fouet au marché automobile espagnol.