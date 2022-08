Selon Albax, 15% des problèmes de carrosserie ne concernent que de petits impacts. Ainsi ils ne sont que très rarement réparés car le montant de la franchise ou du malus ne vaut pas le coup. Pour aider les automobilistes à obtenir un devis de leurs petites réparations, le groupe créé par Max Alunni déploie son application Snapcare. En proposant un panel de services et un devis en trois heures, le groupe entend démocratiser la réparation des petits impacts ou rayures.



Une application qui centralise les services et propose des avantages

Le développement de l’application permet à l’utilisateur de contacter directement un professionnel du groupe pour prendre un rendez-vous. La réparation est effectuée dans un délais de 24 heures, l’automobiliste se voit accorder un véhicule de prêt sur réservation ainsi qu’une remise de 30% HT sur la main d’oeuvre.



La chasse aux petites réparations

Chaque jour, 15 salariés du groupe Albax allouent une heure de leur temps à traquer les petites réparations sur les véhicules stationnés dans leur zone de chalandise. Ils prennent eux-mêmes les photos et laissent un tract incitant les automobilistes à se connecter au site web du groupe via le numéro d’immatriculation, pour ainsi obtenir un devis. “J’ai mis à profit les semaines de confinement forcé de la crise du Covid-19 pour mettre en œuvre ce projet qui me trottait déjà dans la tête depuis quelques temps”, explique Max Alunni, le fondateur du groupe, dans un communiqué.



