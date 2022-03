Alors que les ventes de voitures ont dégringolé en 2020 dans le monde, c’est de facto le même schéma qui s’est reproduit pour la partie amont du marché, à savoir l’industrie. D’après les résultats du cabinet Inovev, la production mondiale de véhicules particuliers et utilitaires légers a nettement baissé de 16,1 % sur un an, en raison de la crise sanitaire qui a touché la plupart des pays. Avec une intensité différente d'un continent à l'autre. Voici le détail pour les cinq pays champions en la matière.



La Chine, largement leader de la production auto mondiale

La Chine s’est classée premier pays producteur d’automobiles au monde avec plus de

25 millions d’unités produites de janvier à décembre 2020. Il a également vu sa part de marché progresser sur un an, passant ainsi de 28 % à 33 % de la production mondiale. Si le marché chinois est celui qui a le moins souffert, il a cependant accusé 1,9 % de baisse par rapport à 2019.

Les États-Unis et le Japon sont les deux suivants, avec respectivement des chutes de 19 et 16,7 %. Ils ont néanmoins réussi à stabiliser leurs taux de pénétration respectifs, qui sont de 12 % pour la production américaine et de 10 % pour la production japonaise.

L’Union européenne dans son ensemble a réalisé 18 % de la production mondiale en 2020,

contre 20 % en 2019. La région a plutôt bien été représentée puisque c’est l’Allemagne qui se place quatrième du classement des plus gros producteurs au monde. Contrairement aux deux autres précédents, le pays a été bien en-deça des 5 millions de véhicules produits, en lien avec une chute de 24,7 %. Notons que parmi les pays européens, les baisses les plus importantes ont été générées par la France (– 38,5 %), qui s'est classée 12e du classement et la Grande-Bretagne (-29,5 %), qui s'est installée à la 16e.

La Corée du Sud a repris son rang

Enfin, la Corée du Sud a retrouvé sa place de cinquième plus grand constructeur d’automobiles au monde l’an dernier, cinq ans après l’avoir cédée à l’Inde. Le pays aurait fabriqué 3,5 millions de voitures, mais ce volume a reculé de 11,2 % par rapport aux

3,96 millions véhicules fabriqués en 2019, le pays était alors au septième rang mondial.



Si 2021 ouvrait le champs des possibles, la production mondiale pourrait être sérieusement handicapée par une possible pénurie de puces électroniques, qui préoccupe déjà les constructeurs et équipementiers automobiles.