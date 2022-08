Marquée par la crise du coronavirus qui a bouleversé les lignes de fabrication et la demande mondiale, la croissance de la production automobile a sérieusement accusé le coup sur les six premiers mois de l’année 2020. Ce sont en effet 31,755 millions de véhicules particuliers et d'utilitaires légers qui ont été produits de janvier à juin 2020, soit un volume en baisse de 31,7 %. Pour comprendre davantage ces chiffres, le cabinet Inovev propose une analyse par mois et un classement des 20 premiers constructeurs mondiaux (hors poids lourds) sur cette période, comparé à celui il y a un an.



A LIRE. IHS Markit augmente ses prévisions de ventes d'automobiles en 2020.

Selon lui, il s’agit d’une « baisse plus forte que la baisse du marché mondial, ce qui montre qu’un nombre important de ventes se sont faites sur stock, ce déstockage qui en a résulté étant estimé par à 5 % des ventes, soit 50 % du stock du début d’année. Du coup, un "restockage" est attendu au cours du second semestre, afin de reconstituer les stocks de début d’année, soit 5 % des ventes. Nous estimons qu’une année de ventes nécessite un stock continuel de sécurité de 10 % de ventes annuelles, soit une quantité équivalente à un mois de ventes environ ».

Production automobile mondiale par mois (2020)

- Janvier : – 23,4 % de la production, contre – 10 % du marché mondial.

- Février : – 32,7 % de la production, contre – 21,8 % du marché mondial.

- Mars 2020 : – 41,5 % de la production, contre – 39,1 % du marché mondial.

- Avril 2020 : – 48,8 % de la production, contre – 41,4 % du marché mondial.

- Mai 2020 : – 35,6 % de la production, contre – 29,4 % du marché mondial.

- Juin 2020 : – 15,5 % de la production, contre – 12,9 % du marché mondial.



« Sur le graphique ci-dessous, on observe que la relance de la production a lieu depuis mai 2020, mais qu’il faudra attendre juillet pour assister à une vraie relance en V. La perte de production de février à mai ne sera vraisemblablement pas rattrapée. »

Les 10 premiers constructeurs autos mondiaux (premier semestre 2020)

- Toyota : –29,9 %

- Volkswagen : – 33,1 %

- Renault-Nissan : – 39,2 %

- Hyundai-Kia : – 27,5 %

- General Motors : – 36,2 %

- Honda : – 33,3 %

- Ford : – 40,6 %

- FCA : – 36,5 %

- PSA : – 43,6 %

- Daimler : – 33,6 %

« Tesla n’est que 23e, mais c’est le seul constructeur à progresser sur la période parmi les 25 premiers constructeurs mondiaux, avec une hausse de 1,7 %. Tesla n’était que 27e au premier semestre de 2019. »