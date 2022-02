Réalisée du 31 août au 7 septembre 2020 (auprès de 2 245 personnes), le baromètre de la satisfaction client, publié depuis 2014 par L’Académie du Service, a livré ses grands enseignements pour le secteur automobile. Avec un taux de 55 % de satisfecit, le secteur automobile enregistre une progression de 3 points dans le baromètre 2021 de la satisfaction client (52 % d’appréciation positive en 2020). Ce taux est le deuxième plus élevé parmi l’ensemble des secteurs analysés : assurance (le 1er, avec une satisfaction de 60%), distribution spécialisée, immobilier, restauration, banque, grande distribution, e-commerce et téléphonie FAI. Au total, pour chaque domaine, ce sont dix dimensions qui ont été passées au crible : autonomie et initiative, coopération, compétence et soutien, comportement et savoir-vivre, considération, écoute et feedback, facilitation et adaptabilité, harmonie humain-digital, relation de confiance, valeurs.

L'automobile, secteur le mieux jugé par les clients

Cependant, si l’on en croit l’analyse réalisée par L’Académie du service, ce niveau de satisfaction mérite d’être nuancé. En effet, il ressort que les clients automobiles sont « plus heureux » que la moyenne des clients des neuf autres secteurs économiques, affichant un score de 46 % contre une moyenne de 40 % tous domaines confondus. À la question, « Êtes-vous prêt à recommander cette entreprise à vos proches ? », les clients font figurer les secteurs de l’automobile (53 %), de l’assurance (53 %) et de la restauration (57 %) sur le podium. Autres remontées : 52 % des clients (contre 44 %) estiment que leurs interlocuteurs « sont suffisamment formés pour me rendre le meilleur service » ; 49 % des clients (contre 41 %) jugent que « les personnes au contact du client ont l’autonomie nécessaire pour rendre le meilleur service ».



Les collaborateurs autos, les « décrocheurs » de la relation client

En revanche, lorsqu’il s’agit de mesurer la satisfaction des collaborateurs de l’automobile, le score tombe à 39 %, contre 54 % tous secteurs confondus. « Si les clients restent fanas-automobiles, les collaborateurs sont les nouveaux “décrocheurs” de la relation client et sont malheureux. Auraient-ils déjà fait le deuil du réseau de concessionnaires et anticipé le tsunami d’une vente exclusivement en ligne ? », questionne l’Académie du Service.

Concernant l’item « Je suis prêt à recommander mon entreprise à mes proches », l’automobile se situe en queue de peloton avec un taux de 48 %, derrière l’assurance (50 %), la distribution spécialisée (55 %), l’immobilier (55 %), la restauration (55 %), la banque (56 %), la grande distribution (57 %), l’e-commerce (64 %) et la téléphonie FAI (69 %). Un chiffre qui reste encore bas par rapport aux autres secteurs mais qui progresse, puisque ce même taux se situait à 35 % lors de la publication du baromètre 2019.

Crise sanitaire, les entreprises autos les moins biens notées

Selon la dernière étude, seuls 33 % des collaborateurs de l’automobile considèrent que « les équipes au contact du client reçoivent tout le support nécessaire pour offrir le meilleur service ». Par ailleurs, 34 % d’entre eux jugent que « l’entreprise a connaissance des incivilités des clients et agit pour protéger les collaborateurs ». Enfin, aux questions plus spécifiques à la crise sanitaire, il ressort du baromètre que seuls 32 % des collaborateurs du secteur (chiffre le plus faible des 9 secteurs) considèrent que « la santé et la sécurité des collaborateurs sont une préoccupation majeure de mon entreprise » ; 33 % d’entre eux (chiffre le plus faible également) estiment que « dans des circonstances exceptionnelles, mon entreprise sait prendre des dispositions pour protéger les collaborateurs ».



Enfin, l’exemplarité managériale est au plus bas dans l’automobile, puisque seuls 25 % des collaborateurs considèrent que « dans mon entreprise, les dirigeants et les managers font preuve d’exemplarité ».