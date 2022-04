Le Salon automobile de Lyon a rouvert ses portes au grand public le 7 avril 2022, trois ans après sa dernière édition, en 2019. Entretemps, hormis quelques manifestations à dimension plus locale, aucun événement automobile majeur consacré à la voiture ne s’est déroulé en France. Pour les distributeurs lyonnais, qui apprécient le format adopté par les organisateurs depuis 2015, la joie des retrouvailles avec Eurexpo et le public était évidemment perceptible. « Nous sommes heureux d’être présents sur le Salon car un tel événement permet de remonter le moral des collaborateurs dans un contexte compliqué » soulève Richard Drevet, dirigeant du groupe éponyme, déjà présent lors des trois précédentes éditions. Un plaisir partagé par Patrick Gourvennec, président de Mitsubishi France. « Nous avons lancé l’Eclipse Cross dans une période compliquée [avril 2021], et le Salon de Lyon nous permet de le présenter au grand public dans un contexte plus favorable puisque nous avons de la disponibilité », explique-t-il. Après une période de flottement en 2020 et 2021, l’événement lyonnais constitue pour la marque nippone l’occasion de rappeler que celle-ci est plus que jamais présente sur le marché français. En effet, Mitsubishi a annoncé le lancement en 2023 de deux nouveaux modèles, la Colt et l’ASX, en collaboration avec Renault.



Les constructeurs en soutien des concessionnaires

L’événement lyonnais arrive à point nommé pour permettre aux concessionnaires d’approfondir la relation avec des automobilistes un peu perdus dans la transition énergétique, mais aussi de présenter les nouveaux modèles et surtout de vendre des voitures alors même que le marché n'en finit plus de toucher le fond. « Il n’y a pas de meilleure solution que le contact humain pour vendre un produit qui est le deuxième poste de dépense des ménages » résume Stéphane Magnin, directeur de l'activité automobile de Suzuki France. Les constructeurs ont joué le jeu en accompagnant financièrement leurs distributeurs et/ou en apportant un support important avant et pendant la manifestation. Mitsubishi Motors France a ainsi investi à hauteur de 80 % pour représenter la marque à Eurexpo Lyon.

« Certains constructeurs nous accompagnent plus que d’autres, mais nous sommes très bien aidés et, sans cette participation nous ne pourrions pas venir » affirme Jean-Pierre Rinaudo, président du groupe Vulcain, présent sur le Salon avec quatre marques (Kia, Suzuki, Volvo et Mazda). Qui ajoute : « Il s’agit d’un événement extrêmement important pour le groupe. Nous attendons que ce soit une fête mais aussi des commandes, car c’est un Salon de vente. » Les organisateurs annoncent qu’il s’était commercialisé 1 805 voitures neuves à l’issue de l’édition 2019. Compte tenu de l’allongement des délais de livraison sur nombre de modèles, de l’augmentation des prix et de la baisse des conditions commerciales – et certainement aussi du climat anxiogène –, rares étaient le premier jour les dirigeants à avancer des chiffres en progression par rapport l’édition précédente. « Nous avions enregistré 80 bons de commandes en 2019, notre record. Si nous en concrétisons 60 cette année, nous serons satisfaits », annonce Richard Drevet.



Stellantis&You bien représenté

Le groupe Bymycar espère faire aussi bien (151 Volkswagen, 50 Seat et 50 Skoda écoulés en 2019). « Nous sommes le premier groupe de distribution Volkswagen en France et nous nous appuyons au niveau national sur un stock de 300 voitures neuves disponibles. Dans le cadre du Salon de Lyon, le constructeur a mis à notre disposition une trentaine de modèles supplémentaires. Aujourd’hui, nous annonçons des délais relativement courts sur les Taigo et T-Roc, tandis que la situation est plus complexe sur les Tiguan et Golf » indique Ali Ben Hamad, directeur de pôle au sein du groupe. La filiale Stellantis&You, en force sur l’événement lyonnais avec pas moins de huit marques présentes, vise 100 ventes pour Peugeot (90 en 2019) malgré une disponibilité réduite sur une bonne partie des modèles de la gamme. Bénéficiant d’une place de choix à l’entrée du Salon avec Mercedes-Benz, le groupe Chopard a mis les moyens pour attirer le chaland et signer des bons de commande. Entre 30 et 40 vendeurs vont se relayer sur le stand pendant les cinq jours de la manifestation, et plus de 55 collaborateurs sont mobilisés au global.



Concurrence « saine » entre les groupes sur les stands

Au total, vingt groupes de distribution sont représentés sur l’événement automobile lyonnais, dont les filiales Stellantis &You et Renault Retail Group. Les équipes de RRG Lyon se partagent l’animation commerciale du stand avec celles du groupe Thivolle, qui distribue Renault et Dacia à Villefranche-sur-Saône. Une configuration, déjà vue par le passé, que l’on retrouve également sur les stands des marques BMW (Pautric et Altitude), Volkswagen, Audi (Bymycar et Central Autos), Suzuki (Vulcain et Richard Drevet Automobiles). Cette « compétition » entre vendeurs d’entreprises différentes se fait en bonne intelligence, de façon « collective » et au « bénéfice de la marque », assure-t-on en substance sur la plupart des stands. « Nous ne sommes pas là pour faire de l’abattage », réagit Ali Ben Hamad (Bymycar). « La philosophie de la marque Suzuki est d’être tournée vers le client. Nous voulons avant tout que ce dernier soit satisfait, et nous ne sommes pas là pour faire du “ hard selling ”. Nous orientons par exemple l'acheteur vers le groupe implanté au plus près de chez lui », illustre Stéphane Magnin.

Des négociations plus longues sur les voitures électrifiées

La vente de voitures électrifiées impose aux vendeurs une approche commerciale différente et des compétences approfondies sur la technologie, les motorisations, les incitations fiscales ou encore le financement pour à la fois aiguiller le client et le rassurer. Par conséquent, les négociations s’écoulent sur un temps plus long, et des prises de contact réalisées à Eurexpo se traduiront certainement en bons de commande dans les jours et les semaines qui suivront la fermeture du Salon. « Nous avons formé les équipes de vente depuis des mois aux questions que se posent les consommateurs au sujet de la transition écologique » informe Emmanuel Boca, directeur régional de Peugeot pour le Sud-Est. La marque au lion expose dix voitures neuves à Lyon, dont neuf sont dotées d’une motorisation électrifiée. Sur son stand, en plus des vendeurs des concessions, la marque Suzuki a souhaité pendant la durée du Salon apporter l’expertise d’un « genius ». Du côté de BMW, les explications sont assurées par des experts produits events tandis qu'un chef produit Mégane E-Tech est présent sur le stand de Renault. Les distributeurs ne doivent pas louper le coche car la demande pour les voitures électriques a connu une nette accélération au cours des dernières semaines. Sur le seul mois de mars 2022, en réponse à l’augmentation soudaine des prix de l’essence et du diesel, les voitures 100 % électriques ont pesé une part de 13,5 % des immatriculations, soit presque autant que les diesels (14,3 %). Tant pour les vendeurs que pour les consommateurs, le Salon de Lyon arrive donc au bon moment.



