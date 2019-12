Comme souvent en fin d’année, les concessionnaires doivent faire face à un afflux de voitures dites « 0 km », immatriculées par les constructeurs. En Espagne, Faconauto, organisation qui représente les distributeurs, a profité de la 3e édition de l’Observatoire du VO de la distribution, qui s’est tenue le 7 novembre 2019, pour tirer la sonnette d’alarme. En effet, selon des estimations réalisées par le groupe Argus, environ 100 000 véhicules affichant moins de 1 000 kilomètres ont été infusés dans les réseaux de distribution.

Menace sur la rentabilité

2,1 millions d’unités

« Nous sommes confrontés à un chiffre excessif qui n’est pas absorbé car, pour la première fois en sept ans, l’offre de ces voitures dépasse de loin la demande. Cette situation nuit à l’activité occasion des concessionnaires ainsi qu’à leur rentabilité », déplore Faconauto. Selon l’association, l’activité occasion représented’un concessionnaire en Espagne (contre environ 25% en France).« Nous avions prévenu que les concessionnaires acceptaient trop d'auto-immatriculations. Notre stock est saturé de « 0 km ». Comme la demande a chuté, la rotation grimpe. Les marques ne relâchent pas leur étreinte et nous sommes dans l’obligation de faire des offres exceptionnelles au client final pour transférer ce stock, soulève Gerardo Pérez, président de Faconauto. De nombreux concessionnaires ont du mal à sortir ces produits. Nous sommes confrontés à un cercle vicieux qui va à l'encontre de notre rentabilité. Les marques et les concessionnaires doivent s'accorder sur une politique commerciale pour sortir ces VO ».

Il devrait s’immatriculer 2,1 millions de véhicules d’occasion en Espagne en 2020, soit un chiffre sensiblement identique à l’an passé (2 100 385 unités). Depuis janvier, les VO âgés de moins de trois accusent un repli de 1,7%. Les produits de 6-10 ans et ceux âgés de plus de dix ans accusent une baisse respectivement de 5,1% et 0,6%. Seul la tranche des voitures de 3-5 ans affiche une progression (+13%).