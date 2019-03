Moins de diesels, plus de SUV égale plus de consommation ! Quel que soit l'endroit du monde, il s'agit du constat effectué conjointement par l'Agence internationale de l'énergie (IEA) et l'ICCT, l'ONG qui est à la base de la révélation du scandale des diesels Volkswagen.L'IEA et l'ICCT viennent donc de publier un vaste document de travail portant sur l'évolution moyenne des consommations entre 2005 et 2017. Premier constat,. Entre les deux, toutes les nations du monde ou presque.Deuxième constat, sans doute le plus important, la stagnation des progrès depuis 2015 dans les pays développés. Les auteurs de l'étude indiquent qu'entre 2015 et 2017, les consommations n'y ont baissé que de 0,2% par an, "avec plus de 20 pays témoignant d'une évolution inverse", c'est à dire d'une remontée. Sachant que dans les pays émergents, l'amélioration a été de 2,3% par an sur la même période !L'IEA et l'ICCT livrent bien vite les raisons d'un tel état de fait : " Le rapide déclin des ventes de diesels dans plusieurs marchés majeurs de l'automobile, surtout en Europe" écrivent-ils, "depuis 2015, la part du diesel a chuté de 5 à 15 points sur les plus grands marché de l'UE, un changement qui a été insuffisamment contrebalancé par la croissance de l'électrification des véhicules".: "La part de marché des SUV et des pick-up a crû de 11 points depuis 2014, et, en 2017, représente presque 40% des ventes globales" observent l'IEA et l'ICCT. Des SUV qui consomment plus qu'une berline à motorisation équivalente, en raison de leur poids et de leur aérodynamisme.Deux données qui se traduisent de la manière suivante : en 2014, en France, la consommation moyenne des VN était de 5,35 l/100 km. Une valeur descendue à 5,25 l/100 km en 2015, qui a stagné en 2016, et qui est remontée à 5,3 l/100 km en 2017. Toujours en France et sur ce même laps de temps, la part de marché des diesels neufs était passée de 70% à 55%...(directement liées à la consommation) demandés pour 2030.