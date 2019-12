C’est à Turin, dans son fief, qu’Iveco et Nikola Motor ont dévoilé, début décembre, le Nikola TRE. Et ce, peu de temps après l’annonce du partenariat (septembre dernier) entre CNH Industrial, propriétaire d’Iveco, et ce jeune constructeur américain (création en 2014), spécialiste des véhicules électriques et à hydrogène. Il s’agit d’un camion électrique à batteries destiné au marché européen, dont la commercialisation devrait démarrer en 2021. Il sera présenté l’an prochain au salon de Hanovre à l’automne 2020 et au Nikola World. A ce même événement, en avril dernier, la firme américaine avait présenté un TRE made in America. Depuis, la coopération avec Iveco s’est installée. Le TRE pour le marché européen est basé sur le S-Way, le nouveau grand routier de la marque italienne, lancé en juillet dernier en remplacement du Stralis. C’est Italdesign qui a intégré le style Nikola.

Autonomie maximale de 400 km

Le premier prototype est un tracteur 4x2, mais d’ores et déjà la disponibilité des porteurs à deux ou trois essieux est envisagée, notamment pour la distribution et les utilisations urbaines. Avec une autonomie maximale de 400 km, il peut même viser le transport régional. Le TRE promet, via un système modulaire de batteries, une capacité totale de 720 kWh, une puissance continue de 480 kW (630 ch) et un couple maximal de 1800 Nm.

Premiers essais du Nikola TRE mi-2020

Châssis, essieux, freinage, suspensions et cabine sont du ressort d’Iveco. Nikola Motor, outre le design extérieur et la chaîne de traction électrique, a intégré son système d’infodivertissement breveté, qui permet notamment un contrôle d’un grand nombre de fonctions (rétrovision, caméras, suspensions…). Les premiers essais devraient débuter mi-2020, à en croire les deux constructeurs. La vente et le service après-vente du Nikola TRE seront assurés bien sûr par le réseau Iveco.

Pile à combustible et nouveau modèle de business

Le TRE est, à plusieurs niveaux, un camion modulaire au plan énergétique. D’abord, la capacité des batteries sera variable selon les missions d’exploitation. Ensuite et surtout, une version à pile à combustible (hydrogène) est d’ores et déjà annoncée pour une commercialisation en 2023. C’est cette technologie qui prédomine aux destinées du joint-venture CNH Industrial-Nikola, elle qui va « accélérer le passage de l’industrie vers le zéro-émission des poids lourds de Classe 8 en Amérique du Nord et de plus de 16 t en Europe », déclarent dans un communiqué les deux constructeurs. En plus de son expertise technique, Nikola Motor apportera un nouveau modèle de distribution, soit « un modèle de business révolutionnaire, prévoyant les premiers forfaits location tout compris ».