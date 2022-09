La production des constructeurs automobiles japonais en 2020-2021

Clt Constructeur Volume de production Évolution 19-20/20-21 1 Toyota 9,47 millions – 8,90 % 2 Honda 4,53 millions – 5 % 3 Nissan 3,79 millions – 17,10 % 4 Suzuki 2,65 millions – 10,60 % 5 Mazda 1,17 million – 18,30 % 6 Mitsubishi 813 829 – 40 % 7 Subaru 809 895 – 21,40 % Total 23,23 millions

Au cours de la dernière année fiscale japonaise, qui s’est étendue du 1avril 2020 au 31 mars 2021, tous les constructeurs automobiles nippons ont vu leur production diminuer sur fond de crise sanitaire. D’une manière générale,puisque Honda a produit 4,53 millions de véhicules, en repli de 5 %, tandis que 9,47 millions d’unités sont sorties des chaînes de montage Toyota, soit un retrait de 8,9 %, selon les chiffres rassemblés par Europa Press.Si Suzuki (– 10,6 %), Nissan (– 17,1 %) et Mazda (– 18,3 %) se situent dans la moyenne, Subaru (– 21,4 %) et surtout Mitsubishi (– 40 %) ont plus souffert que la moyenne, passant sous la barre du million de véhicules produits.À LIRE. Toyota Europe. Les voitures les plus vendues en Europe en 2021