Des portes ouvertes boudées par les concessionnaires

Le calcul des objectifs pas cohérent

C’est une constante depuis de nombreuses éditions de la Cote d’amour des constructeurs, organisé par le CNPA, le véhicule d’occasion est l’activité qui suscite le plus d’insatisfaction de la part des distributeurs. Les notes attribuées en 2018 par les dirigeants interrogés (au nombre de 712) ne dérogent pas à cette règle :Aux dernières places, et ce quels que soient les items, figurent les marques nippones Mitsubishi, Mazda, Suzuki et Honda, encore insuffisamment structurées sur ce business. Hyundai, Dacia et Alfa Romeo font également partie des mauvais élèves.Mais cette année le CNPA a mis le doigt sur un sujet encore plus sensible : la communication et la publicité. Ces critères, qui n’étaient pas pris en compte auparavant, héritent des plus mauvaises notes. Certaines sont mêmes surprenantes :, efficacité des campagnes publicitaires après-vente (2,13), des outils, opérations de marketing direct et CRM (2,57), des campagnes promotionnelles (2,98), des campagnes pub générales (3,02). « Il y a une vraie incompréhension entre le réseau et le constructeur sur le volet marketing, constate Christophe Maurel, président de la branche concessionnaire VP du CNPA. Tout reste à faire sur ce sujet. Il faut que le marketing de proximité mis en place par les concessionnaires et le marketing global des constructeurs se rejoignent ».Les bons points concernent principalement l’activité voiture neuve.Les offres de financement VN du constructeur sont également appréciées des distributeurs (7,23), de même que l’attractivité et le dynamisme de la gamme (7,1). Le réseau est également assezEn revanche, 66 % des professionnels sondés considèrent que le calcul des objectifs fixés par les constructeurs n’est pas cohérent et que le niveau de ces objectifs n’est pas en phase avec le marché (60 %).Enfin, à la question posée concernant l’accompagnement du constructeur dans la nouvelle réglementation WLTP, la note moyenne affiche 5,23/10. Les marques les mieux notées sont Volvo (8,55/10), Mini (7,93) et BMW (7,69).