Pour Xavier Chardon, président du directoire de Volkswagen Group en France, l’heure est venue de clarifier la situation. « Tout le monde s’interroge sur les contrats d’agence et sur leur mise en place, dit-il. On pense qu’ils sont destructeurs de marge, que les constructeurs auront la mainmise, que les distributeurs n’auront plus d’utilité… Nous ne nous inscrivons absolument pas dans cette logique. Nous devons définir un écosystème plus fort parce que les véhicules électriques vont introduire des mutations colossales jusqu’à l’après-vente, qui vont nous permettre d'augmenter la fidélité de la clientèle. Grâce à ces contrats d’agent, nous sommes en train de nous assurer que le client reste beaucoup plus longtemps dans notre écosystème, pour tendre vers un cycle de vente financé, un deuxième, voire un troisième. Nous voulons que, pendant ces cycles, la revente se fasse avec l’appui du réseau et que l’on puisse proposer à chaque client un contrat de maintenance à des tarifs défiant toute concurrence. Nous entendons sortir de cette logique du thermique où, après quatre ans, on perd 50 % de clients en après-vente. Le véhicule électrique est parfait pour changer de paradigme. » Voici les propos que le dirigeant a tenus lors d’un point presse début juillet 2022 sur les résultats semestriels du groupe automobile.

Le contrat d'agence pour la gamme électrique ID.

Le contrat d’agence a bel et bien été confirmé pour la commercialisation du combi ID.Buzz début octobre 2022, et il se généralisera à toute la gamme ID de véhicules 100 % électriques d’ici à fin décembre 2022. Notons que la France est l’un des pays précurseurs dans la mise en place du contrat d’agent après l’Allemagne. La Suède sera le prochain pays concerné. Ce contrat est de type « non genuine » (« non authentique »), c’est-à-dire qu’il est ouvert aux distributeurs uniquement et que le prix final est établi par l’agent (relation 50-50). Cependant, ce dernier ne portera plus ni les stocks (propriétés du constructeur/importateur et non facturés au réseau) ni la logistique, tandis que l’animation marketing locale lui sera préconisée et non plus imposée. « Le réseau continue de nourrir sa présence locale qui est nécessaire mais avec un support national accru assumé par les marques. Nous arrêtons les prélèvements contractuellement sur les thermiques », ajoute Xavier Chardon. « La rémunération du net profit parity a été décidée, à savoir que la marge gagnée en tant que concessionnaire aujourd’hui restera la même en tant qu’agent demain. Elle passera en commission variable et sera équivalente à la marge que nous avions lors du contrat sélectif. Cela a été négocié et devrait perdurer » souligne Vincent Montoux, directeur du groupe Suma et président du groupement des concessionnaires Audi. La rémunération, elle, devrait être identique pour un achat en ligne ou physique. « Nous allons aussi définir le prix des voitures. Toutefois, ce ne sera plus à l’agent de compenser mais à nous de corriger le prix en fonction du développement du véhicule. S’il ne fonctionne pas, nous devrons réagir rapidement car c’est le constructeur ou importateur qui porte désormais les stocks, ce qui change la relation. Le constructeur va devoir gérer les opérations commerciales en fonction de l’évolution des stocks », assure Xavier Chardon.

Les principaux éléments du contrat d’agence chez Volkswagen :

Concerne la vente de voitures électriques uniquement

Concerne la vente de voitures électriques uniquement Non genuine

Interdépendant du contrat du distributeur agréé

Harmonisé sur les cinq marques du groupe

Équipes dédiées BEV Agency pour chaque marque.

Les principaux bénéfices du modèle d’agent selon Volkswagen :

Protection de l’écosystème

Transparence des prix

Rémunération quel que soit le canal de distribution

Parité de marge

Réduction des coûts de structure.

Pour le réseau :