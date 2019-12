Adoubés par la LOA, les contrats d’entretien sont devenus en quelques années le produit phare des constructeurs. Associés aux extensions de garantie (qui restent encore privilégiées par les acheteurs au comptant), ils s’imposent comme la formule gagnante. « Le succès des contrats d’entretien repose sur leur intégration dans un loyer global, construit autour d’une LOA », explique Thierry Suquet, directeur pièces et services de Volkswagen France. 98 % des LOA s’accompagnent ainsi d’une solution de maintenance tout compris. Le délai de souscription épouse alors le financement, pour s’établir sur une période comprise entre trente-six et quarante-deux mois. Si le coût de l’après-vente apparaît de manière isolée, la clientèle s’avère alors moins encline à opter pour la formule. En termes de tarification, le seuil psychologique s’établit entre 20 et 25 € pour un modèle de marque généraliste, contre 30 € pour un premium.

Le coût pris en charge par le constructeur

A l’heure où les contrats d’entretien se standardisent dans leur contenu et leur tarification, l’approche marketing constitue un élément différenciant, certaines marques n’hésitant pas à les offrir ou à les facturer de manière symbolique. Le coût est alors pris en charge par le constructeur. C’est que les avantages de la formule n’ont pas de prix, ou presque. « Les contrats d’entretien génèrent de la satisfaction et de la fidélité des clients », analyse Julie Vatier, chef du marketing Europe à la direction après-vente de Renault, marque où le taux de pénétration des contrats est passé de 15 % en 2013 à 60 % cette année. La solution est devenue un élément fort de la stratégie de la marque. Elle répond à la mensualisation des coûts, à la maîtrise des budgets d’entretien et à la visibilité attendue par les clients. Contrairement à des prestations de maintenance classiques, dont les tarifs évoluent en fonction de l’inflation, le contrat d’entretien a l’avantage du prix fixe. Il implique un effort des réseaux, qui consentent une remise sur les pièces et la main-d’œuvre. « La philosophie du contrat d’entretien est de récompenser la fidélisation des clients a priori, sans attendre qu’ils passent à l’atelier », résume Julie Vatier.

La couverture, les prestations incluses, la durée et le kilométrage constituent les quatre piliers de la formule. A l’heure de la souscription, les vendeurs doivent aussi prendre en compte la loi de roulage et la durée de détention du véhicule pour proposer un contrat adapté aux besoins réels.

Les durées et les kilométrages des véhicules s'étendent

Pour éviter l’effet déceptif, la tendance favorise des solutions toujours plus couvrantes. Elles intègrent les pièces d’usure (sauf les pneus et la climatisation) et la préparation au contrôle technique dans les versions les plus abouties. « En termes de stratégie, nous mettons l’accent sur une offre qui regroupe la garantie, les révisions et les pièces d’usure. Elle fidèlise, tout en apportant de la tranquillité d’esprit aux clients », abonde Pierre-Olivier Borde, directeur contrats de service au sein de la direction des services et des pièces de PSA. Les durées et les kilométrages s’étendent également. Elles atteignent sept ans du côté de Ford. Des contrats spécifiques répondent par ailleurs à une utilisation intensive du véhicule. Ils incluent, notamment, une prise en charge anticipée des pièces d’usure.

Chez Volkswagen, le contrat d’entretien est un sujet récent. Pour autant, la croissance du service se révèle exponentielle et continue. Le taux de pénétration sur le VN devrait ainsi flirter cette année avec les 30 %, contre 3 % en 2012… « Ne pas proposer un tel service serait disqualifiant.. », souligne Thierry Suquet. La marque s’applique à développer la formule selon deux axes. D’une part, en renforçant le financement en LOA et en leasing ; d’autre part, en accompagnant la demande grandissante des acheteurs à travers des programmes couvrants. Car l’enjeu d’un contrat d’entretien est d’apporter de la sérénité à la clientèle, mais pas uniquement. Lors du renouvellement de son véhicule, le taux de fidélité à la marque d’un client ayant souscrit un contrat d’entretien se révèle en effet supérieur de 5 points à celui d’un acheteur hors contrat, avance Thierry Suquet. Un avantage « significatif » pour le dirigeant : « Il justifie que nous poursuivions dans cette orientation, en particulier sur le VO, où le taux de fidélisation est moindre. »

Un levier de communication, comme les labels des constructeurs

Le constat conduira Volkswagen à lancer, l’an prochain, une formule dédiée. « L’occasion est un marché sur lequel nous avons une vraie marge de progression dans les contrats de service. Mais sur un segment où l’autofinancement des acheteurs prime, elle suppose d’associer notre captive pour disposer d’un pack financement et entretien. » Sur les modèles de moins de 1 an, le programme serait identique au VN. Pour des occasions dont la valeur résiduelle reste soutenue, une seconde solution sera packagée sur la base de l’entretien constructeur. Enfin, une formule sans pièces d’usure sera accessible pour des modèles plus âgés. En VO, le contrat d’entretien est un argument différenciant et un levier de communication, comme les labels. Toutefois, le sujet est complexe. L’équilibre économique de la formule doit en effet intégrer les échéances, comme les courroies de distribution, ou le remplacement de pièces d’usure. « L’univers du VO est différent de celui du VN, explique Pierre-Olivier Borde. Il est par nature multimarque. Les kilométrages et les âges des véhicules apparaissent aussi disparates, contre un point de départ à 0 km sur un VN. »

Tout au long de la vie du véhicule

Peugeot travaille sur l’élargissement de ses offres, afin de proposer des programmes d’entretien tout au long de la vie du véhicule, en ajustant son contenu à l’âge et au kilométrage. La tendance des contrats d’entretien gagne ainsi l’atelier. Elle a vu Renault lancer son pack Avantage. Le service mensualisé s’adresse directement aux clients dont les véhicules ne sont pas ou plus éligibles à un contrat de maintenance à proprement parler. Il est adapté à des modèles de 1 à 6 ans, sans limite de kilométrage. La formule repose sur les opérations d’entretien programmées au cours des quatre années de souscription. Source de trafic en atelier et de reconquête des parts de marché en après-vente par les réseaux de marque, les contrats d’entretien protègent par ailleurs la VR des véhicules grâce à la traçabilité des révisions et aux pièces de rechange constructeur. « Lors de la revente, sa valeur sera supérieure. Un véhicule neuf sous contrat représente un VO à forte valeur ajoutée », estime Pierre-Olivier Borde. Un atout de plus pour une formule appelée néanmoins à se réinventer à l’aune des véhicules électriques.