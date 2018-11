Pour bon nombre de groupes de distribution, la fin de l’année coïncide avec la remise des diplômes aux apprentis qui ont suivi les cursus de formation dispensés en interne. Le groupe CAR Avenue organisait le 22 novembre 2018, à Lesménils (54), la 6e cérémonie de remise des diplômes, qui a mis à l’honneur 24 apprentis. Dix d’entre eux ont signé un contrat en CDI, trois bénéficient d’un CDD et 11 poursuivent leur formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de perfectionnement. Cette cérémonie a également récompensé les 3 apprentis ayant eu les meilleurs résultats lors de cette année ainsi que leurs tuteurs.Au total,, dont 64 apprentis en 1ère année (CAP, Bac Pro, BTS, DAP Diplôme d’aptitude professionnelle ou CPP Certificat capacité professionnelle), 42 en 2e année (CAP, Bac Pro, BTS, DAP, CCP), 8 apprentis en 3ème année (Bac Pro), 8 en mention complémentaire et 7 contrats de professionnalisation (CQP TEAVA).« Malgré la tendance à la baisse des effectifs en apprentissage dans les spécialités automobiles, CAR Avenue forme plus d’apprentis cette année encore que les années passées. 8% de l’effectif bénéficie d’un contrat d’apprentissage, soit deux fois l’obligation légale. Notre participation à la formation professionnelle locale se traduit par le versement en 2017 de plus de 150 000 € au titre de la taxe d’apprentissage et de la contribution au développement de l’apprentissage », informe le groupe.Ce dernier organise chaque année neuf journées de recrutement dans différentes concessions, à l’issue desquelles plus de 200 candidats passent des tests écrits puis sont reçus en entretiens individuels. En 2018, 60 apprentis ont été sélectionnés aux cours de ces journées de sélection.