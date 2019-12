La société Coface, qui appartient au groupe Natixis, a dévoilé un panorama des défaillances d’entreprises en France sur les dix premiers mois de l’exercice 2019. Au total, tous secteurs confondus, ce sont 42 276 défaillances d’entreprises qui ont été recensées, soit une baisse de 3,3% par rapport à la même période de l’an passé. « La résilience de l’activité en France, reflétée par une croissance du PIB stable de 0,3% au cours des trois premiers trimestres, s’est traduite par une chute des défaillances entre août et octobre (-10%), par rapport aux mêmes mois l’année précédente. Durant cette période, elles ont même été inférieures à celles recensées fin 2017, au moment du pic de croissance », analysent les experts économiques de Coface. Ces derniers anticipent une légère remontée des défaillances de sociétés en 2020 (+0,9%), pour un total d’environ 52 012 procédures (contre 51 533 attendues cette année), en raison principalement du ralentissement attendu dans le secteur de la construction, largement porté, en 2019, par les travaux publics.

Le chiffre d’affaires moyen des entreprises défaillantes en hausse

Les fabricants de carrosseries et d’équipements les plus touchés

Le secteur automobile a représentédepuis janvier, loin derrière le secteur de la construction (28%) ou des services aux particuliers (20%). Sur dix mois, leur nombre a reculé de 2,3%. Il apparait que le chiffre d’affaires moyen d’une entreprise automobile défaillante est passé de 347 308 euros au cours des dix premiers mois de 2018 à 407 878 euros sur la même période en 2019, soit une progression de 17%. Par ailleurs, le nombre total d’emplois affectés par ces défaillances a augmenté de 21% par rapport à l’an passé.

« Ce contraste s’explique par la relative bonne tenue des garagistes et des concessionnaires, qui représentent 80% du nombre de défaillances du secteur, grâce à la résilience du marché de l’occasion, qui a recensé une hausse de 1,5% des immatriculations sur les dix premiers mois de l’année, expliquent les analystes de Coface. A l’inverse, les fabricants de carrosseries et d’équipements automobiles ont été en difficulté sur la période, en raison du brusque ralentissement du secteur, qui, au-delà d’une demande moindre sur le segment du neuf (matérialisée par la baisse de 1% des nouvelles immatriculations), doit faire face à des défis structurels, comme les changements réglementaires et le choc d’innovation que représente la voiture électrique ». Pour le commerce et plus encore pour l’industrie automobile, les prochains mois s’annoncent complexes, en raison d’une réglementation renforcée et plus stricte contre les risques environnementaux. En Europe, Coface prévoit des rapprochements ou des acquisitions entre industriels, voire la disparition d’équipementiers de rang 2 et 3 et de sous-traitants.