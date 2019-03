Selon les données publiées par la Banque de France, le nombre de défaillances d'entreprises a diminué de 1% en 2018, pour s’établir à 53982 sociétés.Ces défaillances ont plus le plus baissé dans l'agriculture (-8,2%), l'information et la communication (-6,4%) et le commerce (-3,9%), et augmenté notamment dans les transports et l'entreposage (+11,5%) et les conseils et services aux entreprises (+6,5%).Par taille d'entreprises, les défaillances ont reculé de 1% pour l'ensemble des PME (moins de 250 salariés) mais augmenté de 2,5% pour les très petites entreprises (TPE, moins de dix salariés) et de 11,4% pour les moyennes entreprises de 50 à 250 salariés.Pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grands groupes, les défaillances ont reculé de 7% en 2018.Les encours de crédit portés par les entreprises défaillantes n'ont, pour leur part, jamais été aussi bas, à 0,3% du total des encours de crédit, relève aussi la Banque de France.Fin janvier, l'assureur crédit Euler Hermes avait souligné le niveau d'endettement élevé des entreprises françaises, dont les encours de crédit ont dépassé en décembre la barre des 1000 milliards d'euros.La Banque de France a enfin ajouté qu'en janvier 2019, les défaillances d'entreprises auraient augmenté de 0,4% par rapport au même mois de référence 2017, mais ces valeurs ne sont pas consolidées.(avec AFP)