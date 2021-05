La marque espagnole nous informe de la reprise, actée en mars, des concessions de Draguignan et de Fréjus (83), qui étaient exploitées par Marc Pisano, par le groupe Roure (elles ont été renommées Pisano by Roure). Dirigé par la famille Duberc, ce dernier distribue cinq marques via cinq implantations : Aubagne (Seat, Skoda, Kia, Mitsubihi), Aix-en-Provence (Mitsubishi), Toulon (Seat, Subaru), Draguignan et Fréjus (Seat).



Deux reprises se sont concrétisées début juillet 2020. Celle de la concession Business Nord Automobiles (BNA) de Garges (95), dirigée par Jean-Pierre Regnault, par le groupe Jallu-Berthier. Ce dernier distribue déjà la marque Skoda dans la ville (Courtoise Motors). La seconde opération concerne le rachat de l’affaire de Vienne (38) par le groupe Central Autos (Coquillat), qui fait ainsi son entrée dans le réseau. Ce site appartenait à la famille Rolland (Magris).



Jacques Rolland, son dirigeant, qui a été moteur dans la création du village automobile de Givors, vient par ailleurs de céder au groupe Vulcain ses affaires Ford (Givors, Vienne) et Seat (Givors). Ce dernier n’exploitera plus le panneau de la marque espagnole dans le village auto, qui sera remplacé par Opel.



Depuis le mois de mai, le groupe Cap Milanesio distribue la marque dans le 13e arrondissement de Marseille (avec Skoda). Celui-ci est également implanté à Avignon (84), Marignane, Saint-Victoret et Aix-en-Provence (13) avec Hyundai, Skoda et Seat.



La société Valmar Automobiles, dirigée par Lionel Attlan, a ouvert un point de vente Seat à Fresnes (94), où il représente déjà les panneaux Skoda et Opel.