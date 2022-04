[Article mis à jour le 13 septembre 2021]



Ouverte en juillet 2018 dans le cadre du partenariat signé entre Toyota et le le club de rugby du Racing 92, et étendu à l’enceinte de spectacle U Arena (où évolue l’équipe professionnelle), l’annexe Toyota Business Plus a fermé ses portes cet été. Située aux pieds du quartier de La Défense, cette vitrine était dédiée aux ventes aux entreprises. D’une superficie de près de 400 m2, elle avait été ouverte dans le cadre d’un contrat de partenariat de trois ans, qui est arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé. Elle était exploitée par la Sivam (groupe Emil Frey).



Suite à la publication de cet article, Emil Frey France a tenu à apporter les précisions suivantes : "Les concessions Toyota Sivam By autosphere n’ont pas renouvelé le partenariat conjoint avec Toyota France et le Racing 92, engagé en 2018 à l’ouverture de la U-Arena. La situation sanitaire Covid et les effets conjugués du télétravail sur la zone de la Défense n’ont pas permis de maintenir une activité suffisante au sein de l’espace showroom Toyota Business Plus. Ainsi, depuis le 1er septembre dernier, les équipes Toyota Business Sivam by autosphere, animées par Thierry Fischer, ont rejoint un espace dédié au sein de la concession d’Asnières-sur-Seine".



Emil Frey France distribue 8 000 VN Toyota et Lexus ainsi que 5 000 VO au sein de ses 12 sites situés en Île-de-France (Paris 5e, Paris 17e, Levallois, Asnières, Nanterre, Chambourcy) et en Rhône-Alpes (Lyon Nord et Sud, Givors, Rillieux-la-Pape, Montluel et Annecy).



La concession Toyota de Strasbourg fermée

Le constructeur nous informe par ailleurs de la fermeture depuis le 23 juillet de la concession Toys Motors de Strasbourg, appartenant au groupe RCM. Ce dernier avait acquis cette affaire en fin d’année 2016 dans le cadre du rachat de l’ensemble des sites de la société PH Promotion (en Alsace, dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle). L’entité dirigée par Ronan Chabot continue de représenter le panneau Toyota à Hoenheim, ville située à quelques kilomètres au nord de Strasbourg. RCM est le deuxième plus gros distributeur de la marque nippone en France, avec plus de 10 000 voitures neuves commercialisées en 2020.

Enfin, le constructeur nous rapporte l’ouverture le 30 août de la concession Lexus à Melun (Seine-et-Marne), sous l’impulsion de la société BR Motors, et du déménagement en juillet du point de vente Toyota de Castres (Tarn), exploitée par le groupe Maurel.



