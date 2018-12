Fiat

Jaguar Land Rover

Volkswagen

Peugeot

Seat

BMW

Le groupe italien nous informe de l’ouverture d’un site secondaire pour la marque Jeep à Montargis (45), rattaché à la concession Prestige Automobiles (Fiat, Alfa), dirigée par Gérard Gendre. Dans les Yvelines, le site de Trappes (UVIF), situé à proximité du siège du groupe, ne distribue plus la marque Fiat Professional. La société Global Bus, dirigée par Laetitia Ravion, récupère le panneau Fiat Professional dans les villes du Perray en Yvelines et d’Ecquevilly (78).Le groupe Priod s’est renforcé avec les marques du groupe à Melun (77) suite à la reprise des affaires de Pascal Levy (DLP Sud Auto), pour les marques Alfa Romeo, Fiat et Fiat Professional, et de Gilles Vilette, pour Jeep.A Hénin-Beaumont (62), la société Hanot Mariani, dirigée par Michel Hanot, a cessé ses activités pour Fiat, Fiat Professional et Alfa Romeo. Le groupe précise qu’un atelier agréé reprend l'activité Fiat et Fiat Professional.A Douai (59), le groupe Lempereur a inauguré le 22 novembre dernier sa concession Car Strada, qui représente les marques Alfa Romeo, Jeep, Fiat et Abarth.Enfin, à Rodez (12), le garage Labie, appartenant à Alain Labie, a été nommé pour la distribution d’Alfa Romeo.Le groupe Péricaud, qui vient d’ouvrir un nouveau site aux standards Arch à Périgueux (24), a été nommé pour distribuer la marque Jaguar au sein de sa concession. A Vannes (56), la société Park Lann Automobiles, jusqu’ici réparateur agréé JLR, a été nommée concessionnaire Jaguar et Land Rover suite à son déménagement et à l’ouverture d’un nouveau site répondant aux nouveaux standards.Le groupe Jallu-Berthier a inauguré le 22 novembre 2018 sa concession Volkswagen Courtoise Motors, située à Roissy-en-France. Celle-ci se situe à proximité du point de vente Audi exploité par Audi Bauer. Le showroom de 675mpermet d'exposer 10 voitures neuves et l'atelier, d'une superficie de 1 000m, affiche une capacité de 30 entrées jour (9 ponts). En 2009, l'opérateur viseLe groupe dirigé par Pierre Jallu-Berthier distribue également la marque Volkswagen en Île-de-France via six autres points de vente (Villaine sous-bois, Garges lès Gonesse, Herblay, Saint Gratien, Sartrouville, Saint-Ouen-l’Aumône).Par ailleurs, Volkswagen nous informe de la fermeture du site Tranauto Auto, réparateur agréé dans le 11e à Paris.En octobre, le constructeur français nous a informé de la création d’un site secondaire à Vélizy, qui est rattaché à la concession PSA Retail de Malakoff. En novembre, la marque Peugeot est venue s’adjoindre à Citroën et DS au sein de la succursale de Vincennes, située au 120 avenue de Paris.Deux fermetures sont à noter au sein du réseau de la marque espagnole en Bretagne. Il s’agit des points de vente de Brest et de Quimper (29).

La société Savy Franche-Comté, appartenant au groupe Savy, a été nommée réparateur agréé pour les marques BMW et Mini à Pontarlier (25).