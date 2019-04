Ford

Déjà présent à Gap avec les marques Volkswagen, Skoda, Nissan et Volvo, le groupe Maurin a finalisé le 28 mars 2019 le rachat de la concession Ford Europ’Auto, détenue par Fabrice Valentin. Il renforce par la même occasion son partenariat avec Ford, dont il est le premier opérateur en France.Le constructeur nous informe par ailleurs que le point de vente de Macon, détenu par Bruno Corsin, arbore désormais les standards FordStore, suite à son déménagement le 22 mars 2019.Le groupe Rossi Automobile ouvrira le 4 avril 2019 une concession (Hermone Automobile) à Anthy sur Leman (74), près de Thonon-les-Bains, pour la distribution de BMW et la réparation de Mini. L’opérateur, qui distribue déjà les deux marques à Chambéry (73), Annecy, Annemasse et Sallanches (74), va ainsi renforcer sa couverture avec un point de vente située dans le nord de la Haute-Savoie. En 2017, il avait commercialisé 1 000 BMW et 700 Mini.Le groupe Riester va ouvrir en avril à Beauvais (60) une concession Hyundai (Protea). La société dirigée par Nicolas Bouyer distribue déjà la marque coréenne à Meaux, Bussy, Coulommiers (77) et à Saint-Maximin (60).Depuis le mois de mars, la société Lemoine Automobiles distribue Hyundai à Longuenesse, près de Saint-Omer (62), via un site exclusif. Dirigée par Patrick Lemoine, elle représente également les panneaux Opel, Kia, Seat, avec un point de vente à Longuenesse, et Nissan à Saint-Martin-au-Laërt.Enfin, la société Auto Technic Services, qui appartient au groupe Rabot, va démarrer en avril l’activité de réparateur agréé au sein de sa concession de Chambourcy (78).En février 2019, Volkswagen nous informait de la fermeture de l’agence satellite de Lunéville (VGRF) ainsi que du site de réparateur agréé de Saint-Céré (46), dirigé par Fabrice Borg, et celui de Pont à Mousson (54), appartenant à la famille Piot.Concernant la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires, plusieurs ouvertures ont été annoncées ces deux derniers mois. Le groupe Jallu-Berthier distribue ainsi la marque à Roissy. Bymycar couvre la zone Orange, Avignon et Carpentras avec un site consacré à la réparation. Enfin, Frédéric Lansiaux a ouvert un point de vente (distribution et réparation) à Hirson (02).Le groupe Lempereur a ouvert le 15 mars 2019 un point de vente Mazda (Asian Motors) à Douai (une annexe vente et réparateur agréé). La marque nippone n’était plus distribuée dans la ville depuis huit ans. Avec cette concession et celle de Bruay-la-Buissière, ouverte en 2018, le groupe vise un volume de 170 VN Mazda en 2019.Toujours à Douai, la marque espagnole nous informe que la société Carlier Automobiles, qui appartient à Volkswagen Group Retail France, vient d’ouvrir un nouveau point de vente.Le constructeur nous informe que le groupe Rousseau, dirigé par Hervé Rousseau, distribue désormais la marque à Chambourcy (78). Il représentait déjà le panneau Suzuki à Montmorency et Saint-Ouen l’Aumône (95). Ce développement fait suite à la reprise de la concession du groupe Orlandi, qui distribue aussi Opel et Kia.Depuis février, le groupe Jeannin distribue la marque japonaise à Vert-Saint-Denis (77), via la concession Jeannon Advanced Car 77.La concession Automobiles Berry Sologne, dirigée par Jean-Bernard Moindrot, a ouvert une annexe à Vierzon (18), dépendant du site principal de Bourges.Le 8 mars 2019, la société Land Rover Carbury Automobiles de Valence (26), qui appartient au groupe Grim, a été nommée en qualité de concessionnaire.Depuis le 29 mars, le groupe Péricaud est réparateur agréé Jaguar Land Rover à Angoulême (16).