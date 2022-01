Distributeur BMW et Mini dans le Var (Toulon La Garde et Toulon Ollioules) et les Bouches-du-Rhône (Marseille et Aubagne), le groupe dirigé par Bruschet a renforcé sa position avec la marque allemande le long de la Méditerranée. L’opérateur a acté au 1er avril 2019 la reprise de la concession MyWay, implantée à Monaco, et dirigée par Stephan Dutreuilh.Trois mois après l’acquisition de la concession Toyota de Livry-Gargan (93) et l'annexe de Garges-lès-Gonesse (95) , le groupe GCA, dirigé par David Gaist, a repris l’affaire Campos Automobiles de Drancy (93). Dirigée par Jacques Campos, elle avait représenté en 2017 un chiffre d’affaires de 9,2 millions d’euros. En 2018, le groupe GCA figurait au premier rang des distributeurs Toyota en France avec un volume de 12 718 VN commercialisés.Plusieurs mouvements sont intervenus dans le réseau Seat en avril. Le groupe Jallu-Berthier a repris le panneau à Beauvais. La marque y était distribuée ces dernières années par Alain Sangnier (garage Sangnier). Le groupe dirigé par Pierre Jallu-Berthier est déjà présent dans la ville avec Ford et Audi.Le constructeur nous informe également que le groupe Genin a repris la distribution de Seat à Montélimar. La marque y était représentée par Jean-Marc Gounon.Enfin, le groupe Cobredia a ouvert un point service à Brest, où Seat n’était plus implantée.Le groupe Altaïr, dirigé par Jérôme Domont, a ouvert le 29 avril 2019 un point de vente Mitsubishi (Archipel Autos) à Draveil (91). Ce site renforce la position de la marque en Essonne.Le constructeur nous informe que le groupe Sipa a cessé de distribuer la marque à Bordeaux le 31 mars dernier.