Fiat Chrysler Automobiles

Le constructeur transalpin nous informe de la cessation des activités d’Auto Picardie à Amiens (80) pour les marques Fiat, Alfa Romeo et Jeep. A Alès (30), le groupe Koala, dirigé par Français Raguin, a ouvert le site secondaire Turini Auto pour la marque Jeep, en complément des marques Fiat et Fiat Professional. Le groupe Nation a ouvert le site secondaire République Auto Nation à Antony (92) pour Jeep, en complément des marques Fiat et Alfa Romeo. Enfin, la société Le Poids lourd automobiles, dirigée par Ronan Gillard, a été nommée pour la marque Fiat Professional à La Croix St Ouen (60).

Kia

Implanté dans la Manche, le groupe Aubert a été nommé réparateur agréé pour la marque coréenne à Carentan (50). Dirigé par Alexandre Aubert, il distribue les marques Kia, Volvo, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Fiat et Fiat Professional à Tourlaville, près de Cherbourg.

A Beauvais (60), la société Beauvais Automobiles, dirigée par Thierry Fournier, a repris la distribution de Kia. Elle représente également la marque Opel dans la ville.

Seat

La marque espagnole nous informe de l’ouverture d’un point de vente à Montauban (82) sous l’impulsion du groupe Lagasse. Ce dernier distribue déjà Seat à Muret (31) et à Castres (81) via l’entité Sud Auto Emotion.

Suzuki

Après Bastia, la marque nippone est désormais distribuée à Ajaccio par la société Espace Automobiles, dirigée par Jean-Marc Istria. Celle-ci y représente également le panneau Honda.

Opel

La marque allemande nous informe que Michel Maggi a racheté le fonds de commerce d’Annonay (07), qui est devenu une annexe de la concession de Valence (26). Le dirigeant distribue Opel (avec Suzuki) à Montélimar et à Bollène (26), ainsi qu’à Valence et Romans/Isère depuis la reprise en 2017 des affaires du groupe Maurin.