Opel



Le groupe Hess a été nommé distributeur dans la ville de Nancy. Il s’agit du septième point de vente Opel pour l’opérateur familial (Besançon, Dijon, Beaune, Metz, Belfort, Thionville et Nancy).



Le groupe Eden Auto, dirigé par Eric Stierlen, a racheté le fonds de commerce des sites d’Agen (47) et de Montauban (82), qui étaient détenus depuis 2013 par Palau. Ce dernier quitte ainsi le réseau de la marque allemande. Eden Auto va également être nommé prochainement distributeur sur le secteur de Mont-de-Marsan (40).



Ford

Le constructeur américain nous informe que le site Ford de Chalon-sur-Saône (71) est devenu un site secondaire de Macon, suite à « l’absorption de la société Autos Conseil par Corsin Automobiles ». Le groupe dirigé par Bruno Corsin a également repris en date du 30 juin 2020 le fonds de commerce du Garage de Bugey, situé à Bourg-en-Bresse (01), qui appartenait à Christian Paulin. Ce point de vente devient également un site secondaire de Macon.

Mercedes-Benz



Le groupe Chopard a acté au 1er septembre 2020 le rachat du groupe Etoile 90, dirigé par Jean-Claude Bernard, soit la reprise des concessions Mercedes-Benz, Smart et Mitsubishi Fuso de Belfort, Besançon, Vesoul et Chenôve. Le groupe Etoile 90 avait représenté un chiffre d’affaires de 160M€ et commercialisé 2 500 voitures neuves en 2018. Avec cette acquisition, le groupe dirigé par Erik Chopard devient le plus gros distributeur Mercedes-Benz en France (il était 3e en 2019, derrière De Willermin et RCM). Il avait fait son entrée dans le réseau de la marque à l’étoile en 2015 (avec la reprise du site de Troyes).

Mazda

La société Rubis Automobiles du groupe Capel a cédé le 17 juillet son fonds de commerce Mazda de Montpellier (34) à l’entité France Auto du groupe Lexa, dirigé par Jean-Louis Vergnet. L’activité Mazda reste à la même adresse (450 route de Nîmes, Le Cres). Pour rappel, Jean-Louis Vergnet a cédé dernièrement ses affaires Opel de Montpellier et de Sète au groupe Tressol-Chabrier.



Le constructeur nous indique également qu’une nouvelle annexe Mazda (vente et RA) de la société Saint Clair Automobiles ouvrira ses portes au Havre (76) début septembre. Celle-ci viendra compléter l’activité du groupe SCA à Caen.



BMW

BMW France nous informe de l’ouverture d’un nouveau concept de point service à Caen Hérouville (14), sous l’impulsion du groupe Pautric. Les activités de véhicules neufs (VN) Mini sont désormais ouvertes au sein des concessions de Paris Rivoli (By My Car) et d’Aurillac (Auvergne Auto).