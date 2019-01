Kia

Jaguar Land Rover

Suzuki

Le constructeur coréen nous informe que le groupe Tressol-Charbier a repris les concessions de Toulouse et de Muret, qui appartenaient au groupe Dallard. Ces points de vente répondent désormais au nom de AMK 31. Avec ces reprises, l. Il représente désormais la marque Kia via six points de vente, situés à Perpignan, Narbonne, Béziers, Carcassonne et donc Toulouse et Muret.Kia nous informe par ailleurs du déménagement de la concession Euro Garage du groupe Barbier dans un nouveau Red Cube, située à Puilboreau, au nord de La Rochelle.Enfin, la concession Auto Mart 45, détenue par Denis Bernier, s’appuie désormais sur un site secondaire pour la vente à Pithiviers.La concession Land Rover d’Epinal (Everline), appartenant au groupe LG Autos Invest, a été nommée réparateur agréé pour la marque Jaguar.A Agen, la concession Land Rover du groupe Malbet a également été désignée réparateur agréé Jaguar.La marque nippone nous informe de la création d’un nouveau point de vente à Sallertaine (L'Océane Automobiles, près de Challans), sous l’impulsion de Franck Peslerbe. Suzuki y partage le showroom avec Hyundai. La société Océane Auto distribue les marques Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Volvo et Ssangyong en Vendée et dans le Maine-et-Loire.