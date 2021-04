La marque coréenne nous informe de la reprise de la concession Opia Correze de Cahors, appartenant à Eric Macarie, par le groupe Eden Auto. Ce dernier distribue Kia dans 15 villes et 7 départements.



Depuis le mois de juin, la marque est distribuée à Varennes-Vauzelles (58) via le groupe Amplitude (ACS Automobiles) et bénéficie ainsi d’une première implantation dans la Nièvre.



Par ailleurs, le site réparateur agréé de Rambouillet (Rambouillet Automobiles), appartenant au groupe dirigé par Laurent Berteaux, a fermé ses portes.

Le groupe Carwest, dirigé par Xavier Trujas, a acquis le 2 mars dernier la concession Peu-geot de Bourg-la-Reine (92). Toujours avec la marque au lion, l’opérateur a ouvert à La Queue-en-Brie (94) un site secondaire à sa concession de Créteil. Par ailleurs, Carwest a finalisé fin juin la reprise de l’affaire Viaduc Automobiles, appartenant à Rémi Lebon, qui distribue la marque Citroën à Limours (91).

Le constructeur nippon nous informe de la création de deux nouveaux points de vente. Le premier se situe à Vauchelles-les-Quesnoy (80), sous l’impulsion du groupe Jallu-Berthier (Courtoise Automobiles). Ce dernier distribue déjà Suzuki à Beauvais, Compiègne et Villaines-sous-Bois. Le second a été créé par le groupe Vulcain (Atlantic Automobiles) à Vénissieux (69). Il s’agit de son premier point de vente aux couleurs de la marque.

Une nouvelle concession Volvo va ouvrir ses portes en août à Belfort sous l’impulsion du groupe Elypse Autos. La marque n’était pas présente dans la ville. L’opérateur est déjà concessionnaire sur Mulhouse, Colmar, Besançon et Epinal.

Le groupe Tressol-Chabrier a acté le 30 juin la reprise des concessions Volvo de Montpellier et de Nîmes, qui appartenaient au groupe Capel. Celui-ci distribue la marque à Perpignan et à Carcassonne.



Par ailleurs, l’affaire Thibaut Rouen, qui appartient au groupe Guez, va déménager et transférer fin août son activité sur son nouveau site, situé avenue du Mont Riboudet. Deux autres mouvements sont annoncés pendant l’été : la concession de Metz (Hess) va déménager rue des alliés et celle de Toulon (Maurin) le long de l’avenue Nicolas Fabri de Peiresc.

Le constructeur nous informe de la fermeture de l’agence de Rambouillet, qui était exploitée par Laurent Berteaux.

Par ailleurs, 14 opérateurs hexagonaux (Delieuvin, Neubauer, Maurin, Craye Couriant, GPJ, Bony, Eden Auto…) ont été nommés dernièrement réparateurs agréés pour la marque Infiniti.

Le groupe Passion Automobiles, dirigé par Yannick Etter, a ouvert fin juin à Epinal une nouvelle concession qui réunit les marques Mazda, Seat et Skoda.