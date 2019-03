Base arrière pour l’entretien

Le groupe Chapat prend les devants avec Troopy

Ces groupes actifs dans l’autopartage

Les groupes de distribution doivent-ils rester spectateurs ou devenir acteurs des nouvelles mobilités ? Quel rôle peuvent-ils jouer ? Doivent-ils s’ouvrir à des nouveaux business ou procéder à une transformation de leur métier actuel ? Telles sont les problématiques qui ont été soulevées lors d’une table ronde organisée par le CNPA et la société Vulog, spécialiste des technologies d'autopartage, dans le cadre de la première édition de la Plateforme de la mobilité. A Paris et dans certaines des plus grandes villes hexagonales, la bataille sur le marché de l’autopartage concerne principalement, à l’heure actuelle, les constructeurs ( Daimler BMW et Renault ).« Tous les constructeurs y vont car ils doivent y aller, sans même se préoccuper de la rentabilité de leur offre », soulève Antonin Guy, vice-président des ventes chez Vulog. Les loueurs, les assureurs et d’autres acteurs locaux sont bien décidés à jouer les premiers rôles sur ce secteur tandis que les groupes de distribution restent pour l’instant tapis dans l’ombre, observant avec curiosité ce mouvement sans forcément savoir comment l’accompagner de façon pertinente et pérenne. A ce jour, en France, très rares sont les distributeurs à avoir franchi le pas dans le développement des nouveaux services de mobilité. Pour certains, il ne s’agit pas véritablement d’un sujet, pour d’autres cela devient un sujet de réflexion.Selon la société Vulog, ces opérateurs ont pourtant un rôle à jouer dans ce développement, en raison. D’ailleurs, certains concessionnaires parisiens et franciliens servent de base arrière, notamment pour l’entretien des voitures, dans le développement de services d’autopartage (les concessions Mercedes-Benz pour Car2Go, le groupe Como avec Virtuo ...). A Madrid, les succursales de PSA Retail assurent l’activité après-vente pour la flotte de véhicules emov.En France, et plus précisément à Paris, le groupe Chapat, distributeur de voitures (Kia, Honda, Mazda) et de deux-roues (Yamaha, BMW, Honda, Triumph), a été le premier à prendre les choses en main. En 2016,*, avec l’appui du constructeur Yamaha, du Moove Lab et Station F (CNPA) ainsi que de Vulog. De 30 scooters thermiques (Yamaha 125) positionnés dans les 16et 17arrondissement de la capitale en avril 2018, la société annonce aujourd’hui une flotte deUne centaine de scooters supplémentaires viendront étoffer la flotte durant l’été. En février, ce sont 600 locations qui ont été réalisées via Troopy et la société vise 5 000 locations par mois à partir de septembre 2019, grâce « à une meilleure relocalisation des scooters, une communication digitale plus travaillée et le lancement d’une offre BtoB », indique Axel Vilaseca, directeur général du groupe Chapat et CEO et Troopy. Le dirigeant prévoit leA lire aussi Troopy symbolise la mutation du groupe Chapat « Le véhicule électrique se révèle encore trop cher en termes de coût d’achat et de recharge pour assurer la rentabilité d’un service d’autopartage. C’est dommage mais c’est la réalité », informe Antonin Guy, qui cite notamment en exemple. « Le service est rentable et affiche un taux d’utilisation exceptionnel par rapport à ce que nous observons dans le reste du monde car il a su créer un esprit de communauté très fort ». A l’image du groupe Chapat à Paris, d’autres distributeurs jouent aujourd’hui les premiers rôles dans les nouvelles mobilités. On pense notamment aux importateurs des marques du groupe Volkswagen en Belgique et en Suisse, D’Ieteren e Amag . Antonin Guy cite également*Axel Vilaseca, directeur général du groupe Chapat et CEO et Troopy, interviendra le 28 mars 2019 dans le cadre du Club Argus, dont le thème sera " La distribution de demain