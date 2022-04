Comme en 2017, la filiale Volkswagen Group Retail France (VGRF) a été le premier distributeur Audi dans l’Hexagone. Le groupe Volkswagen, de même que BMW , est l’un des rares à intégrer les filiales dans le top 10 des distributeurs.By My Car et Jean Lain complètent le podium. Les groupes Priod et Hecquet gagnent deux places par rapport au classement précédent.Tous les groupes qui composent ce top 10 ont accusé une baisse de leur volume de ventes VN par rapport à l’exercice 2017. Une tendance logique au regard des difficultés rencontrées par la marque allemande en France l’an passé (baisse de 21,5% des immatriculations). Le-A lire aussi Rentabilité 2018 : des résultats pas très premium pour Audi