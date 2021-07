Mini

Malgré un volume en repli par rapport à l’exercice 2017, le groupe Pautric a conservé sa position de premier distributeur BMW en France*. Il devance toujours le groupe Emil Frey France. A noter la forte progression du groupe Horizon , qui s’empare de la troisième marche du podium (6en 2017), aux dépens du groupe Neubauer qui glisse à la cinquième position. Les groupes CAR Avenue et Hardouin font leur entrée dans le top 10.Avec 2 000 unités chacun (comme en 2017), les groupes Pautric et Emil Frey France se partagent la première place pour la marque Mini. Horizon complète une nouvelle fois le podium. Absents du top 10 BMW, les groupes Koala (Raguin) et Bruschet figurent dans ce classement.



*Les volumes de ventes qui figurent dans les tableaux nous ont été communiqués par le constructeur