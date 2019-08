Les dix premiers distributeurs Citroën ont commercialisé près de 70 000 unités en 2018 (69 754 précisément), un volume en augmentation de 4,4% par rapport à 2017. Dans ce classement, on retrouve le groupe Hory à la première place, avec plus de 10 000 voitures vendues, suivi par Bernard et Emil Frey France. Le groupe Priod concède deux places. Les entités Mary et Tuppin-Mary font leur entrée dans ce top 10, avec près de 4 000 voitures unités, tandis que le groupe Dallard en sort.