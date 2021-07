Comme l’an passé, les deux premières places sont occupées par les groupes Gonguet et Real, tandis que le groupe Blanquier s’invite sur le podium en 2019, en délogeant Vulcain (4e). A noter que les groupes Chapat (Vilaseca) Parascandola et Fréart ne figurent plus dans le top 10. Baldassari , Rabot et Passion Automobiles y font leur entrée.En 2018, le top 10 des distributeurs Mazda a reculé de 6,7% par rapport à celui de l’année précédente.