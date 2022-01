Opérateur historique du réseau et basé en Rhône-Alpes, le groupe Mont Blanc Automobiles, dirigé par Jean-Paul Gonguet, reste de loin le premier opérateur Mitsubishi en France. Tressol-Chabrier gagne quatre places et grimpe sur la deuxième marche du podium, devant la société Rognoni.Reflet des mouvements intervenus depuis un an , plusieurs gros opérateurs intègrent ce top 10 : JFC, Verbaere, GCA et Sud Loire Autos. Les groupes Péricaud , Davis, Venet et Roure n’y figurent plus en 2019.par rapport au classement publié en 2018.