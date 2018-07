Aptiv, ex-Delphi Automotive avant la séparation de l’activité Powertrain, annonce avoir trouvé un accord pour acheter Winchester Interconnect, une filiale de Snow Phipps Group. La transaction s’établit à 560 millions d’euros, sachant que Winchester Interconnect a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 215 millions d’euros en 2017. Basée aux États-Unis, Winchester est un fournisseur de solutions d’interconnexion sur mesure pour les applications en environnements difficiles. « Winchester correspond parfaitement à notre segment Solutions de signal et de puissance », commente, président d’Aptiv.Aptiv a également officialisé la prise de contrôle de KUM, un groupe coréen spécialisé dans les connecteurs techniques et les solutions de gestion des câbles pour applications automobiles en environnement sévère. KUM, dont le siège social est situé à Ulsan (Corée du Sud), permet à Aptiv d’élargir sa gamme de connecteurs spécialisés et de solutions de gestion de câbles, tout en renforçant ses positions dans la zone Asie-Pacifique.Ces acquisitions s’inscrivent dans la stratégie d’Aptiv qui avait déjà effectué deux opérations de croissance externe en 2017 (Movimento et nuTonomy). Et Kevin Clark entrevoit des perspectives de marché très engageantes. Sur les marchés de la sécurité active (ADAS), de l’infotainment embarqué et de l’électrification, les taux de croissance à l’horizon 2020 sont respectivement attendus à 40 %, 15% et 50%. Sans parler des nouveaux segments de marché (véhicule autonome, connectivité avancée, hors auto) qui devraient passer de quelque 15 milliards de dollars en 2017 à plus de 50 milliards de dollars en 2025.